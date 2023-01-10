Đúng 12 giờ trưa mai (11/1/2023): 3 con giáp nhận món quà lớn từ Thần Tài, tài lộc chảy vào túi cuồn cuộn, chính thức thăng hoa cả tình lẫn tiền, sẵn sàng bước qua chương mới cuộc đời

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, con giáp tuổi Thân tính tình điềm đạm. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, họ vẫn giữ được bình tĩnh và là người nói được, làm được. Thời gian qua, vận trình của người tuổi Thân được đánh giá là không thuận lợi do con giáp này vướng hạn Tam Tai. Tuy nhiên, đúng 12 giờ trưa mai (11/1/2023), vận trình của con giáp này càng có sự thay đổi tích cực, công việc dần suôn sẻ hơn.

Đúng 12 giờ trưa mai (11/1/2023), công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn bội thu.

Bên cạnh đó, những ai đang có ý định muốn học hỏi về các lĩnh vực đầu tư thì có thể bắt đầu các bước khởi động của mình đi nhé.

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Thời điểm này mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Ngọ. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là những người chăm chỉ, tận tụy với công việc, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Đúng 12 giờ trưa mai (11/1/2023), là khoảng thời điểm người tuổi Dần làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc, lộc lá ào ào kéo tới.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn nên đi xông hơi, massage để cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn thu nhập của Dần tăng chủ yếu là do công việc tốt, tăng lương, tăng thưởng. Đối với người tuổi Dần làm kinh doanh, bạn sẽ ký được những hợp đồng béo bở, doanh thu tăng vọt.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tới đây, người tuổi Hổ cũng cần đề phòng vạ miệng, chú ý hơn đến sức khỏe vì bạn dễ bị ốm vặt. Thời gian làm việc với máy tính nhiều cũng khiến mắt và đốt sống cổ của bạn bị căng thẳng. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn nên đi xông hơi, massage để cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.