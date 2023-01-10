Tử vi đúng 9h ngày 11/1/2023, Thần Tài quý mến những con giáp sau 'đón mưa may mắn', Chính Ấn soi đường chỉ lối, khéo léo tận dụng thời cơ đảm bảo 'bổng lộc' tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 08:26

Đúng 9h ngày 11/1/2023, các giáp này có Thần Tài chiếu mệnh, nhanh chóng biến chuyển, cơ hội đổi đời ngày càng tăng.

Tuổi Dậu

Đúng 9h ngày 11/1/2023, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Tử vi đúng 9h ngày 11/1/2023, Thần Tài quý mến những con giáp sau 'đón mưa may mắn', Chính Ấn soi đường chỉ lối, khéo léo tận dụng thời cơ đảm bảo 'bổng lộc' tăng theo cấp số nhân - Ảnh 1
Trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Lời khuyên cho tuổi Dậu là chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Dậu sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm. 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ, thông minh, đầy nhiệt huyết, đam mê, có 1 chút liều lĩnh, bất cần và rất biết cách nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ có đầy đủ các yếu tố để thành công và giàu có trong cuộc sống.

Tử vi đúng 9h ngày 11/1/2023, Thần Tài quý mến những con giáp sau 'đón mưa may mắn', Chính Ấn soi đường chỉ lối, khéo léo tận dụng thời cơ đảm bảo 'bổng lộc' tăng theo cấp số nhân - Ảnh 2
Chỉ cần biết kiểm soát cảm xúc cá nhân, điều chỉnh cho phù hợp, tuổi Ngọ sẽ còn thành công hơn nữa - Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 9h ngày 11/1/2023, được đánh giá là thời điểm không thể tốt hơn để người tuổi Ngọ đạt được những bứt phá trong sự nghiệp và làm giàu cho bản thân, vì họ là một trong những con giáp có nhiều sao tốt chiếu mệnh nhất trong khoảng thời gian này.

Tuổi Ngọ chỉ có một nhược điểm, đó là nhanh mất hứng thú. Chỉ cần biết kiểm soát cảm xúc cá nhân, điều chỉnh cho phù hợp, tuổi Ngọ sẽ còn thành công hơn nữa. Tử vi học có nói, tuổi Ngọ đi đâu, làm gì cũng đều hanh thông, suôn sẻ, không phải lo chuyện tiền nong.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dần thường nói ít, làm nhiều. Trong cuộc sống, họ là người khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến.

Tử vi đúng 9h ngày 11/1/2023, Thần Tài quý mến những con giáp sau 'đón mưa may mắn', Chính Ấn soi đường chỉ lối, khéo léo tận dụng thời cơ đảm bảo 'bổng lộc' tăng theo cấp số nhân - Ảnh 3
Cơ hội kiếm tiền của họ tăng lên. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, trao cho những dự án, công việc giúp tăng thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, con giáp này bị sao xấu chiếu mệnh nên mưu sự không thành. Dù có cố gắng nhưng họ không đạt được thành công. Tuy vậy, con giáp này đừng thấy vậy mà nản lòng.

Thất bại sẽ cho con giáp này kinh nghiệm để trưởng thành và vững vàng hơn. Đúng 9h ngày 11/1/2023, vận thế của người tuổi Dần vượng hơn thấy rõ. Con giáp này được qúy nhân giúp đỡ nên tài lộc dồi dào. Cơ hội kiếm tiền của họ tăng lên. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, trao cho những dự án, công việc giúp tăng thêm thu nhập. Người cầm tinh con gà cần mạnh dạn nắm bắt thêm cơ hội và cố gắng hết sức để thể hiện bản thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp may mắn, trong 5 ngày cuối tuần này (11 - 15/1/2023), ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, thành công nối tiếp thành công, vinh hoa bạt ngàn, cầu gì được nấy

Top 3 con giáp may mắn, trong 5 ngày cuối tuần này (11 - 15/1/2023), ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, thành công nối tiếp thành công, vinh hoa bạt ngàn, cầu gì được nấy

Từ ngày 11/1 đến ngày 15/1, những con giáp này có quà bất ngờ, phúc lộc tá lả, vận khí lên hương, bản mệnh ngập tràn hỷ sự.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 3 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 31 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 42 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 46 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông