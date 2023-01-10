Đúng 16 giờ chiều mai (11/1), 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', khai sáng công danh, hanh thông tài lộc, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ

Tử vi học có nó, người tuổi Dậu trong những năm gần đây có vận may lội ngược dòng. Đặc biệt vào đúng 16 giờ chiều mai (11/1), tuổi Dậu lại càng may mắn hơn khi được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Tuổi Dậu sẽ tận hưởng phước lành trời ban, tình cảm và tiền bạc đều suôn sẻ thăng hoa.

Trời sinh tuổi Dậu là những người chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cầu tiến hy vọng có một ngày xây dựng được cuộc sống viên mãn, sung túc. Người tuổi Dậu thường gặp nhiều khó khăn vào giai đoạn tiền vận. Họ từng rất giàu có đủ đầy nhưng rồi vận may chưa tới khiến bản thân phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách.

Tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, may mắn hơn họ được công thành danh toại, tài vận mỗi năm mỗi tăng, cuộc sống những năm sau này không cần lo cơm áo gạo tiền mà vẫn sống thoải mái sung túc.

Khi thời điểm chín muồi, tuổi Sửu sẽ có được vinh hoa phú quý, đạt đỉnh cao tiền tài, danh vọng - Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn tới chính là lúc tuổi Sửu phất lên như diều gặp gió. Những năm tháng tuổi trẻ, con giáp này không ngừng phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm, từng bước khẳng định vị thế nên luôn được cấp trên đánh giá cao. Khi thời điểm chín muồi, tuổi Sửu sẽ có được vinh hoa phú quý, đạt đỉnh cao tiền tài, danh vọng.

Công việc có nhiều khởi sắc, chuyện tình cảm của con giáp này cũng mặn nồng hơn thấy rõ. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia và tận hưởng những phút giây ấm áp bên gia đình.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có phúc lớn mệnh lớn, luôn được trời Phật phù trợ. Tất nhiên, trong cuộc sống, con giáp này cũng không thể tránh khỏi những thời điểm chật vật, khó khăn. Tuy nhiên, thử thách đến đâu cũng không thể quật ngã con giáp này. Tuổi Thìn vốn thông minh, biết cách tìm ra hướng đi phù hợp trong hoàn cảnh bế tắc.

Tuổi Thìn sẽ là một trong những cái tên nằm trong danh sách con giáp giàu sang, thành đạt hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16 giờ chiều mai chính là thời điểm tuổi Thìn khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ. Bản mệnh có thể thu về nhiều tài lộc đáng kể. Tử vi dự báo rằng, tuổi Thìn sẽ là một trong những cái tên nằm trong danh sách con giáp giàu sang, thành đạt hơn người.

Trong khoảng thời gian tới, tuổi Thìn sẽ có sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hưng thịnh. Đây là thời điểm vận khí của con giáp này đạt mức cực thịnh, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc tăng lên rõ rệt. Họ sẽ sớm đạt được thành công trong công việc. Người làm công sẽ được thăng chức. Trong khi những người làm kinh doanh cũng hái ra tài lộc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.