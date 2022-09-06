Qua 00:00 đêm nay: 3 con giáp đụng tới đâu may mắn tới đó, sự nghiệp bừng sáng, tài lộc rộng mở, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 18:35

Qua 00:00 đêm nay, những con giáp này đạt được thành công nhờ sự kiên trì, bền bỉ, không ngừng vươn lên của mình.

Tuổi Dậu

Theo sách tử vi - tướng số, người tuổi Dậu tài năng, thông minh, lại giỏi giao tiếp nên có mạng lưới các mối quan hệ rộng rãi. Con giáp này có ý chí, tinh thần vươn lên và luôn tạo cho mình động lực để vượt qua khó khăn, thử thách.

Qua 00:00 đêm nay: 3 con giáp đụng tới đâu may mắn tới đó, sự nghiệp bừng sáng, tài lộc rộng mở, nghèo mấy cũng thành đại gia - Ảnh 1
Đây cũng là yếu tố giúp bản mệnh gặp nhiều thuận lợi trong công việc trong thời gian sắp tới - Ảnh minh họa: Internet

Qua 00:00 đêm nay, con giáp tuổi Dậu nhận được cơ hội phát triển sự nghiệp. Đó có thể là một công việc mới hoặc một cơ hội đầu tư kinh doanh. Đây cũng là yếu tố giúp bản mệnh gặp nhiều thuận lợi trong công việc trong thời gian sắp tới.

 

Trong thời điểm tài vận này con giáp tuổi Dậu cần nắm bắt cơ hội phù hợp với mình cũng như chú ý đến chi tiết nhỏ để đảm bảo không có sai sót. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý nhiều hơn đến mối quan hệ với cấp trên cũng như khách hàng.

Tuổi Mùi

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, qua 00:00 đêm nay những người tuổi Mùi sẽ có một khoảng thời gian khá bình an khi không có những nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện. Con giáp này có thể dành thời gian để chiêm nghiệm về mọi mặt cuộc sống và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Qua 00:00 đêm nay: 3 con giáp đụng tới đâu may mắn tới đó, sự nghiệp bừng sáng, tài lộc rộng mở, nghèo mấy cũng thành đại gia - Ảnh 2
 Con giáp này chẳng ngại làm người dẫn đầu xu hướng, thế nên khoản tiền lời lãi chảy vào túi bản mệnh đầu tiên cũng là điều hiển nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, con giáp này sẽ càng nhận được nhiều những kết quả tích cực từ những dự án mà bản mệnh đang thực hiện. Vì thế, hãy đón nhận nguồn năng lượng tích cực này và tận dụng nó để lên kế hoạch cho thời gian tới.

Nhân lúc có Thái Dương Cát tinh trợ mệnh bản mệnh có thể trở nên liều lĩnh hơn trong công việc hoặc việc kinh doanh, đầu tư. Con giáp này chẳng ngại làm người dẫn đầu xu hướng, thế nên khoản tiền lời lãi chảy vào túi bản mệnh đầu tiên cũng là điều hiển nhiên. Bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu mà chẳng cần lo lắng gì.

 

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho biết, người tuổi Mão có tính cách hiền lành, lãng mạn. Con giáp này luôn bao dung với mọi người, rất biết cách thấu hiểu và quan tâm đến người khác. Trong công việc, người tuổi này kiên trì, cố gắng từng chút một cho đến ngày thành công.

Qua 00:00 đêm nay: 3 con giáp đụng tới đâu may mắn tới đó, sự nghiệp bừng sáng, tài lộc rộng mở, nghèo mấy cũng thành đại gia - Ảnh 3
Trong thời gian tới, các thương vụ của bản mệnh tương đối suôn sẻ. Người buôn bán nhỏ cũng chốt được nhiều đơn hàng, lợi nhuận tăng lên đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Qua 00:00 đêm nay, con giáp tuổi Mão gặp nhiều may mắn, làm ăn sẽ phát tài. Không những thế, người làm kinh doanh ngày càng phát đạt. Trong thời gian tới, các thương vụ của bản mệnh tương đối suôn sẻ. Người buôn bán nhỏ cũng chốt được nhiều đơn hàng, lợi nhuận tăng lên đáng kể.

Vận đào hoa của con giáp tuổi Mão trong tuần mới cũng như tháng này khá suôn sẻ. Con giáp này được dự đoán sẽ sớm thoát cảnh độc thân. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Tư ngày 7/9/2022, top 3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền, may mắn liên miên, làm chơi ăn thiệt, cuộc đời thăng hạng bất ngờ

Tử vi thứ Tư ngày 7/9/2022, top 3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền, may mắn liên miên, làm chơi ăn thiệt, cuộc đời thăng hạng bất ngờ

Theo tử vi, những người thuộc 3 con giáp sau sẽ có khả năng phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước trong ngày mai (thứ Tư ngày 7/9/2022).

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp con giáp phát tài con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng