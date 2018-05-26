Phụ nữ tuổi này tha hồ ĐẾM TIỀN MỎI TAY, cả đời không phải chịu khổ

Không chỉ thông minh, khôn khéo những con giáp sau còn giỏi kiếm tiền và tự gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng khiến ai cũng kiêng nể.

Dần luôn biết cách tận dụng triệt để khả năng của mình để kiếm ra tiền, họ phát triển được những mối quan hệ tốt đẹp, có những kế hoạch cụ thể cho sự nghiệp nên con đường thăng tiến vô cùng bằng phẳng. Dần hãy cứ yêu lấy chính mình, chăm chỉ lao động thì của tiền sẽ tự chảy vào túi bạn ào ào ngay thôi.

Dần là nàng giáp điềm đạm, thông mình và luôn chân thành đối đãi với người khác. Họ yêu bản thân đến mức chẳng bao giờ tiếc tiền để mua những gì mình thích, những món đồ mình ước ao.Đây là nàng giáp đúng kiểu “vung tay quá trán” nhưng bù lại họ rất giỏi kiếm tiền.

Bước sang ngưỡng 40 Hợi đã có trong tay mọi thứ, từ nhà lầu, xe hơi cho đến chức vị cao trong công việc và một gia đình ấm êm hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi chẳng cần dựa dẫm đàn ông vẫn có thể tự mình lập thân, làm giàu nhanh chóng. Dù sinh ra trong gia đình đủ đầy vật chất nhưng Hợi không hề ngại khó khăn, gian khổ mà còn xem đó là cơ hội để mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Thái độ cầu thị, chăm chỉ giúp Hợi được đồng nghiệp, cấp trên hết lòng tạo điều kiện để họ phát triển.

Bước sang ngưỡng 40 Hợi đã có trong tay mọi thứ, từ nhà lầu, xe hơi cho đến chức vị cao trong công việc và một gia đình ấm êm hạnh phúc. Tuổi già của Hợi sẽ ngập trong nhung lụa, của tiền là thành quả của tuổi trẻ nhiệt huyết mà họ có được.

Chỉ khi được làm những gì mình thích, được sống hết mình và thỏa sức khát khao Tuất mới gặt hái được thành công như ý nguyện - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tuất

Sự chân thành, ngay thẳng chính là nét tính cách nổi bật của người tuổi Tuất. Nhờ thế, họ luôn được mọi người xung quanh quý mến, bề trên che chở, yêu thương. Cuộc đời Tuất thuở thiếu thời khá lận đận, phải kinh quá rất nhiều công việc, rất nhiều thất bại mới có được vị trí ổn định trong sự nghiệp.

Nàng Tuất nếu muốn có cuộc sống sang giàu đừng chấp nhận cuộc sống làm công ăn lương, hãy có cho mình những kế hoạch buôn bán, kinh doanh để dần chuyển sang làm chủ. Chỉ khi được làm những gì mình thích, được sống hết mình và thỏa sức khát khao bạn mới gặt hái được thành công như ý nguyện.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.