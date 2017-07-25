Nếu không thay đổi những tính xấu của mình, 4 nàng giáp sau cả đời không thể có được cuộc sống hạnh phúc, sung túc.

Tuy sống trách nhiệm là một đức tính tố đẹp, tuy nhiên vì quá trách nhiệm nên nàng Tuất thường phải ôm đồm quá nhiều việc vào mình. Họ phải lo những việc không đáng lo, vất vả vì những việc không phải của mình.

Trong công việc, dù kiếm được nhiều tiền nhưng người tuổi Tuất luôn căng thẳng, bận bịu và không có thời gian chăm sóc cho chính mình và cả gia đình. Đây chính là lý do vì sao vợ chồng Tuất thường xảy ra mâu thuẩn, bởi vợ tuổi Tuất không dành nhiều thời gian để vu vén hạnh phúc lứa đôi.

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão thông minh, nhenh nhẹn và cực kỳ khôn khéo trong giao tiếp. Ngoài ra, Mão còn gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống, nếu người khác phải vất vả mới kiếm được tiền thì Mão ngồi không cơ hội làm giàu cũng tự tìm đến họ.

Tuy nhiên, vì sựu ỷ lại trong tính cách, không có sự cầu tiến và tiêu pha không khoa học nên Mão không tích cóp được gì. Đây chính là lý do vì sao, đến cuối đời Mão vẫn phải lo lắng chuyện tiền nong.

Chưa kể, sự vô tâm của Mão trong chuyện tình cảm khiến họ bỏ lỡ rất nhiều mối lương duyên tốt. Mão phải kết hôn muộn, nếu không muốn trải qua hai lần đò.

Tuổi Hợi

Hợi sinh ra đã may mắn hơn người, chính vì kiếm tiền quá dễ dàng nên Hợi không biết trân trọng giá trị đồng tiền. Kiếm nhiều tiền, nhưng số tiền tiêu được nhiều hơn con số kiếm được nên Hợi luôn trong tình trạng cháy túi.

Phụ nữ tuổi Hợi khá bảo thủ, cứng đầu. Nếu không thay đổi, lâu dần Hợi sẽ khiến chồng chán ngán mà tìm kiếm một người phụ nữ mềm mỏng khác bên ngoài.

Tuổi Ngọ

Ngọ cầu toàn, yêu thích sự hoàn hảo cả trong sự nghiệp lẫn tình duyên. Trong công việc, họ luôn muốn mình là người dẫn đầu, bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Thậm chí, Ngọ không từ việc đạp lên người khác để tiến thân. Vậy nên, khi Ngọ gặp chuyện không may sẽ chẳng ai muốn ra tay giúp đỡ.

Cũng vậy, chính những đòi hỏi quá cao ở đối phương khiến những anh chàng hẹn hò với Ngọ ngán ngẫm. Ngọ phải hiểu rằng, chẳng ai thích mình bị đem ra so sánh với một người khác. Nếu cứ đứng núi này trông núi nọ, đến cuối đời Ngọ sẽ phải sống trong cô độc.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm