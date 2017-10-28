Phụ nữ có 5 quý tướng này giành hết may mắn giàu sang của thiên hạ, ngồi không làm bà hoàng một đời!

Tâm linh - Tử vi 28/10/2017 07:09

Đây là những nét tướng của người gặp nhiều may mắn, giàu sang, lại luôn được quý nhân giúp sức

Mắt sáng, tròn, nhanh nhạy

Người có đôi mắt thế này thường có trái tim rất lương thiện. Dù họ có gặp trắc trở gì trong cuộc sống cũng đều có quý nhân giúp sức.

Theo nhân tướng học, người có mắt to và sáng, khi cưới có đuôi mắt thì thường gặp nhiều vận may, cuộc sống đủ đầy sung túc, tràn trề niềm vui.

Thêm nữa, nếu người này còn có lông mày đầy và dày, hình vòng cung thì cứ yên tâm một đời khỏe mạnh, đủ đầy.

Người có mắt to, lòng trắng đen rõ rệt thường có năng lượng trong lĩnh vực nghệ thuật, có mắt thẩm mỹ và nhanh nhạy. Họ luôn đem đến vui vẻ, nặng lượng tích cực cho mọi người.

Đàn ông khi lấy được phụ nữ có nét tướng này thì cả đời sung túc, lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ.

Phụ nữ có 5 quý tướng này giành hết may mắn giàu sang của thiên hạ, ngồi không làm bà hoàng một đời! - Ảnh 1
Người có mắt to, lòng trắng đen rõ rệt thường có năng lượng trong lĩnh vực nghệ thuật, có mắt thẩm mỹ và nhanh nhạy - Ảnh minh họa: Internet

Môi hồng

Phụ  nữ thế này không chỉ giúp chồng thành công mà còn biết nuôi dạy con thành tài. Môi hồng, miệng vừa, răng đều là người phụ nữ có số vượng phu ích tử.

Mũi to

Nét tướng này thể hiện sự giàu sang tiền của. Người có nét tướng này sẽ có cuộc đời đủ đầy tiền tài, vật chất, lại có đầu óc nhanh nhẹn, dũng cảm, tài cao.

Theo nhân tướng học, người mũi cao và to thì vận mệnh càng thịnh vượng rạng ngời.

Lông mày rậm

Phụ nữ có lông mày rậm là người có cá tính, không thích dựa dẫm.

Đây cũng là nét tướng mang lại may mắn, tiền của cho chủ nhân. Lông mày càng dày và đậm thì người đó lại càng có cuộc sống giàu sang sung sướng sau này.

Nhất là phụ nữ có nét tướng này rất biết lý lẽ, đầy bao dung, luôn thấu hiểu chồng khi có mâu thuẫn.

Chồng của dạng phụ nữ này vừa yêu vừa nể vợ, vì vậy mà vợ luôn giữ vai trò then chốt trong gia đình.

Phụ nữ có 5 quý tướng này giành hết may mắn giàu sang của thiên hạ, ngồi không làm bà hoàng một đời! - Ảnh 2
Nhất là phụ nữ có nét tướng này rất biết lý lẽ, đầy bao dung, luôn thấu hiểu chồng khi có mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Gò má cao

Nhân gian thường có quan niệm gò má cao thường là tướng “sát phu” ở nữ giới. Nhưng điều này không hề đúng.

Theo nhân tướng họ, phụ nữ có nét tướng này thường rất bản lĩnh, sống lạc quan. Họ luôn gặp vận may bạc tiền ngay từ khi còn trẻ.

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