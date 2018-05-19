Phụ nữ chỉ cần sinh vào 3 ngày ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI này cả đời may mắn, tiền tài cứ vơi lại đầy

Theo tử vi , phụ nữ nếu sinh vào 3 ngày âm lịch sau sẽ cả đời may mắn, chỉ cần nỗ lực lao động chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng với nhà lầu, xe hơi, tiền đếm không xuể.

Chưa kể, bạn còn được trời phú cho sự thông minh, khôn khéo và có chí làm giàu. Nếu người khác thấy gian nan khổ cực đã vội bỏ cuộc thì bạn luôn kiên trì đeo đuổi mục tiêu của mình. Đến khi nào công thành danh toại, có của ăn của để bạn mới an tâm mà tận hưởng cuộc sống sang giàu do mình gầy dựng.

Bất kể bạn sinh vào tháng nào, miễn sinh vào ngày 9 thì đã nắm chắc cuộc sống đủ đầy trong tay. Theo tử vi học, 9 là con số mang yếu tố vàng đất, là hiện thân của kim tiền vàng bạc, của nả đầy nhà. Phụ nữ sinh vào ngày này sẽ được thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ.

Người sinh ngày 15 âm lịch hãy cứ sống chân thành, hướng thiện rồi tiền của sẽ chảy vào túi bạn ào ào như thác đổ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 15 âm lịch

Người xưa thường lo lắng những đứa trẻ sinh vào ngày rằm sẽ khó nuôi, quấy khóc và ngỗ nghịch thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Người sinh ngày 15 âm lịch không chỉ giỏi giang, học hành đỗ đạt mà còn là người con hiếu thuận yêu thương cha mẹ hết mực.

Ở người sinh ngày trăng tròn có sự hiền lành, thiện lương khiến ai gặp cũng quý, ai tiếp xúc cũng mến nên họ gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Chính những quý nhân này sẽ sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ bạn mỗi khi nguy nan, cơ cực. Vậy nên, người sinh ngày 15 âm lịch hãy cứ sống chân thành, hướng thiện rồi tiền của sẽ chảy vào túi bạn ào ào như thác đổ.

Chẳng cần cậy nhờ bề trên nâng đỡ, quý nhân trợ lực người có ngày sinh này sẽ tự mình lập thân bằng sự khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 20 âm lịch

Nếu người sinh ngày 9 và 15 có được tiền tài là nhờ vận may thì người sinh ngày 20 lại giàu có nhờ sự phấn đấu miệt mài của mình. Chẳng cần cậy nhờ bề trên nâng đỡ, quý nhân trợ lực người có ngày sinh này sẽ tự mình lập thân bằng sự khôn ngoan, linh hoạt và tầm nhìn chiến lược của bản thân.

Tuổi trẻ càng vất vả, nghèo khó bao nhiêu thì hậu vận bạn càng sung sướng, giàu có bấy nhiêu. Phú quý đeo bám, tiền chất đầy nhà là tương lại không xa với bạn. Tuy nhiên, bạn cần quyết đoán hơn trước những cơ hội bởi nếu vuột mất thời cơ bạn sẽ hối tiếc cả đời.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.