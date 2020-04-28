Phát hờn với 3 con giáp bất ngờ đổi vận, 'búng tay là có tiền' trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 28/04/2020 05:52

Dù làm thuê hay làm chủ thì trong 3 tháng tới top con giáp may mắn này sẽ kiếm được bộn tiền, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 3 tháng tới những con giáp may mắn này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng thành công, suôn sẻ.

con giap may man 1
Chỉ cần dám ước mơ, nỗ lực theo đuổi đam mê và tập trung cao độ thì con giáp may mắn này ắt có bạc tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nổi tiếng là con giáp khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế nên Mùi gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Họ được đồng nghiệp thương yêu, cấp trên trọng dụng nên tương lai xán lạn, nhanh chóng có chỗ đứng chốn thương trường.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 3 tháng tới Mùi sẽ có vô số cơ hội đổi đời. Chỉ cần dám ước mơ, nỗ lực theo đuổi đam mê và tập trung cao độ thì con giáp giàu có này ắt có bạc tỷ trong tay, trở thành đại gia chỉ sau một đêm.

con giap may man 2
Trong 3 tháng tới, thần tài sẽ rót lộc vào nhà, khiến Dần phải nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nếu người khác thấy việc khó mà đùn đẩy thì Dần luôn chủ động nhận lấy những nhiệm vụ khó nhằn từ cấp trên. Không chỉ tự rèn luyện chính mình, đấy còn là cách để Dần khẳng định tài năng, sự thông minh và bản lĩnh của mình.

Càng về hậu vận con giáp giàu sang này càng thăng tiến ngoạn mục. Nhà đẹp xe sang, hôn nhân hạnh phúc là những gì Dần nắm chắc trong tay. Trong 3 tháng tới, thần tài sẽ rót lộc vào nhà, khiến Dần phải nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng lộc.

con giap may man 3
Từ đây đến cuối năm Tỵ sẽ giàu ú ụ, tha hồ ăn sung mặc sướng, tiêu pha xả láng mà không cần suy nghĩ chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Có gan làm giàu, có chí tiến thủ và không sợ thất bại nên thành công đến với Tỵ là điều khá dễ hiểu. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm Tỵ vung tay quá trán nên bị thâm hụt tài chính, khá chật vật để mưu sinh.

May mắn thay, từ tháng 5/2020 con giáp này sẽ lấy lại hào quang của mình. Công việc hanh thông, thuận lợi với tiền của lũ lượt ùa vào két nên từ đây đến cuối năm Tỵ sẽ giàu ú ụ, tha hồ ăn sung mặc sướng, tiêu pha xả láng mà không cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tháng 4 âm lịch: 3 con giáp thuận lợi đủ đường, túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy

Tháng 4 âm lịch: 3 con giáp thuận lợi đủ đường, túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy

Nếu thuộc 3 con giáp may mắn nhất tháng 4 âm lịch này gia chủ sẽ được quý nhân chiếu cố, bề trên nuông chiều, làm gì cũng kiếm được bộn tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có con giáp giàu sang Canh Tý 2020

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 23 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két