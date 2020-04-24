Tử vi tháng 5/2020: 3 con giáp có cơ may lội ngược dòng, tài vận dồi dào, song hỷ lâm môn

Tâm linh - Tử vi 24/04/2020 11:53

Những ngày tháng khó khăn sắp qua đi, bước sang tháng 5/2020 top con giáp may mắn này sẽ “hồi sinh” ngoạn mục với cơ hội làm giàu, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Khổ tận cam lai, từ tháng 5/2020 những con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, tiền của ùn ùn chui vào túi khiến ai cũng hờn.

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Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những tháng đầu năm không mấy suôn sẻ thì tháng 5/2020 trời sẽ bù đắp cho con giáp may mắn này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp chăm chỉ, siêng năng và dám dấn thân cho sự nghiệp. Thế nên, dù gian nan trắc trở, mệt mỏi đủ đường thì Dậu vẫn không từ bỏ đam mê, càng nếm trải thất bại con giáp bản lĩnh này càng nỗ lực vươn lên.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những tháng đầu năm không mấy suôn sẻ thì tháng 5/2020 trời sẽ bù đắp cho Dậu. Chẳng những một bước đổi đời, trở thành con giáp giàu có ngút trời, Dậu còn được quý nhân hết lòng chiếu cố, trong 3 năm tới tài vận sẽ khởi sắc ngoạn mục.

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Sau 30/4 con giáp giàu sang này sẽ làm một hưởng mười, của nả ập xuống đầu ào ào như thác lũ sau mưa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, mạnh mẽ và nhạy bén với thời cuộc nên dù sinh ra trong nghèo khó Tỵ vẫn có thể tự làm đại gia, lắm của nhiều tiền. Tuy nhiên, những ngày đầu năm do bị tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu ngáng đường nên Tỵ khá chật vật, tài chính eo hẹp.

May mắn thay, sau 30/4 con giáp giàu sang này sẽ làm một hưởng mười, của nả ập xuống đầu ào ào như thác lũ sau mưa. Tỵ đừng lo lắng, cũng đừng buồn phiền bởi tương lai tươi sáng, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió đang chờ bạn phía trước.

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Chẳng những sự nghiệp, tài vận mà tình duyên của Thìn cũng đỏ rực như son, vạn sự như ý, ấm êm hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, cá tính và có gan làm giàu, mưu cầu quyền lực. Họ làm việc không ngơi nghỉ, có tham vọng nên thường thành công khi còn khá trẻ. Nhà xe có đủ, sự nghiệp hiển vinh là những gì Thìn nắm chắc trong tay.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, tháng 5 tới chính là thời hoàng kim của Thìn. Chẳng những sự nghiệp, tài vận mà tình duyên của Thìn cũng đỏ rực như son, vạn sự như ý, ấm êm hạnh phúc.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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