3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, tiền ùa vào nhà tới tấp trong năm 2020

Tâm linh - Tử vi 23/04/2020 05:50

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, top con giáp may mắn hơn người này sẽ có hỷ sự lâm môn, tiền ập vào nhà, thăng chức tăng lương nhanh chóng.

Số trời đã định, những con giáp may mắn này sẽ có năm 2020 rực rỡ với tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân, càng về cuối năm càng vượng phát.

con giap may man 1
Năm 2020 sẽ giúp Mùi trở thành con giáp may mắn ngút trời, tiền bạc, sự nghiệp, công danh và tình duyên đều viên mãn như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp thông minh, có đầu óc kinh doanh và biết nắm bắt cơ hội. Đây chính là lý do vì sao dù không có ai nâng đỡ, chẳng có ai để tựa nương nhưng Mùi vẫn có thể tự làm đại gia, vươn lên làm giàu. Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, sống đời thượng lưu.

Sách tử vi năm Canh Tý có nói, đây chính là một năm đại phát với người tuổi Mùi. Chẳng những giúp Mùi trở thành con giáp giàu sang vô đối, năm 2020 còn giúp họ may mắn tiền bạc, sự nghiệp, công danh và tình duyên đều viên mãn như ý.

con giap may man 2
Từ đây đến cuối năm 2020 con giáp giàu có này sẽ có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dám dấn thân, ham học hỏi và cực nhanh nhẹn nên người tuổi Thân được cấp trên trọng dụng, đối tác kiêng nể. Thành công trong công việc, gặt hái được những thành quả đáng nể và không ngừng trau dồi bản thân nên sự nghiệp của Thân xán lạn hơn người.

Từ đây đến cuối năm 2020 con giáp giàu có này sẽ có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp của mình. Một vốn bốn lời, kinh doanh suôn sẻ, làm ăn thuận lợi nên Thân sẽ có tiền chất chật nhà, tiêu pha xả láng cũng không xuể.

con giap may man 3
Làm đâu thắng đó, đại cát đại lợi, sung sướng an nhàn chính là những gì Tỵ nắm chắc trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nổi tiếng tài giỏi, bản lĩnh và có gan làm giàu. Càng khó khăn Tỵ càng muốn chinh phục, càng cực nhọc họ càng không nản chí. Có chí lớn, giỏi mưu lược và nhìn xa trông rộng nên con giáp tài năng này sớm khẳng định được tài năng của mình.

Khổ tận cam lai, từ tháng 5/2020 con giáp này sẽ đắc tài đắc lộc, bội thu bạc tiền. Làm đâu thắng đó, đại cát đại lợi, sung sướng an nhàn chính là những gì Tỵ nắm chắc trong tầm tay.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Trời sinh 3 con giáp thông minh xuất chúng, sau tuổi 40 ắt nằm trên đống vàng, nhà xe có đủ

Trời sinh 3 con giáp thông minh xuất chúng, sau tuổi 40 ắt nằm trên đống vàng, nhà xe có đủ

Số trời đã định, nhờ thông minh, tài giỏi lại có chí tiến thủ nên càng về hậu vận những con giáp giàu có này càng vượng tài vượng lộc, sung túc đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có con giáp giàu sang tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 46 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két