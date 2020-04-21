Sau 30/4: Top con giáp uống no lộc trời, bạc tiền chất đống, muốn nghèo cũng không được

Tâm linh - Tử vi 21/04/2020 05:51

Số trời đã định, bước vào tháng 5/2020 những con giáp may mắn này sẽ phát tài phát lộc, số dư trong tài khoản tăng lên liên tục.

Những tháng đầu năm khá cơ cực, gặp phải nhiều thất bại trong sự nghiệp. Thế nhưng, chỉ cần bước sang tháng 5/2020 những con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, sung sướng hết phần thiên hạ.

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Sửu đừng nản lòng với hiện tại bởi tương lai phú quý an nhàn đang chờ bạn phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, trung thực và rất hiền lành. Họ thương người, chăm làm điều thiện và dĩ hòa vi quý nên được trời thương. Dẫu phải nằm gai nếm mật, khổ cực đủ đường thì sau cùng Sửu vẫn trở thành con giáp giàu có hơn người.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, tháng 5 tới chính là thời hoàng kim của đời Sửu. Con giáp này sẽ kinh doanh một vốn bốn lời, càng về cuối tháng càng giàu ú ụ. Thế nên, Sửu đừng nản lòng với hiện tại bởi tương lai phú quý an nhàn đang chờ bạn phía trước.

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Những điều không may sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho vận may tài lộc ập vào nhà, khiến Mùi nhất định phải giàu sụ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Là người điềm đạm, dễ gần và biết cách đối nhân xử thế nên Mùi có rất nhiều bạn bè thân thiết, sẵn lòng giúp đỡ họ mỗi khi gặp khó khăn. Càng sống chân thành con giáp này càng may mắn, thêm phúc thêm phần.

Trong tháng 5 tới, Mùi sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Những điều không may sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho vận may tài lộc ập vào nhà, khiến Mùi nhất định phải giàu sụ sau một đêm.

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Càng về cuối tháng con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, đếm tiền cả đêm cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hoạt ngôn, sắc sảo và có tài năng nên người tuổi Thân sớm gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Họ dám ước mơ, dám vượt lên chính mình nên càng kiên định với con đường mình đã chọn Thân càng đắc tài đắc lộc.

Tháng 5/2020, nhờ có trời Phật thương yêu, quý nhân tương trợ Thân sẽ tha hồ hái lộc. Càng về cuối tháng con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, đếm tiền cả đêm cũng không xuể.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Cuối tháng 4 đầu tháng 5, 3 con giáp khổ tận cam lai, gặp nhiều may mắn, kiếm tiền dễ dàng

Cuối tháng 4 đầu tháng 5, 3 con giáp khổ tận cam lai, gặp nhiều may mắn, kiếm tiền dễ dàng

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 những con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, kiếm được bộn tiền, càng về cuối năm càng thịnh vượng.

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