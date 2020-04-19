Cuối tháng 4 đầu tháng 5, 3 con giáp khổ tận cam lai, gặp nhiều may mắn, kiếm tiền dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 19/04/2020 05:30

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 những con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, kiếm được bộn tiền, càng về cuối năm càng thịnh vượng.

Nhờ dũng cảm vượt qua khó khăn, chiến thắng nghịch cảnh nên 3 con giáp may mắn này sẽ phát tài phát lộc trong cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2020.

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Chẳng những mua nhà sắm xe, đổi đời ngoạn mục, con giáp may mắn này còn có đời sống tình cảm ấm êm, viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là người chân thành, thiện lương và có lòng kiên nhẫn. Họ dám dấn thân, đối mặt với khốn khó nên dù khổ cực đến mấy cũng sẽ vượt qua ngoạn mục, không bao giờ bỏ cuộc trước thất bại. Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng có nhiều thành công trong sự nghiệp.

Cuối tháng 4 đầu tháng 5 tới, nhờ có thần tài rót lộc vào nhà Mùi sẽ nhanh chóng trở thành con giáp giàu có ngút trời. Chẳng những mua nhà sắm xe, đổi đời ngoạn mục Mùi còn có đời sống tình cảm ấm êm, viên mãn.

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu ú ụ là lá số tử vi trời đã an bài cho Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Sửu đều chăm chỉ, siêng năng và có chí cầu tiến. Đây là lý do vì sao dù lớn lên trong khốn khó, không được bất cứ ai đỡ đần nhưng Sửu vẫn có thể vươn lên làm đại gia, lắm của nhiều tiền ngay từ thuở độc thân.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ nửa cuối tháng 4 con giáp giàu sang này sẽ đón bão tài lộc ùa vào nhà. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu ú ụ là lá số tử vi trời đã an bài cho Sửu.

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Làm gì cũng gặt hái thành công, vạn sự như ý, sự nghiệp thăng tiến là phúc phần Dần nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mạnh mẽ, kiên định và rất quyết đoán trong công việc. Hơn ai hết họ hiểu rõ rằng cơ hội không bao giờ đến lần thứ hai, nếu không chớp lấy ngay thì sẽ phí phạm cơ may trời cho. Nhạy bén, bản lĩnh và ngoan cường nên Dần sẽ lội ngược dòng ngoạn mục.

Khổ tận cam lai, những tháng đầu năm chật vật bao nhiêu thì từ nửa cuổi tháng 4 con giáp này càng may mắn tài lộc bấy nhiêu. Làm gì cũng gặt hái thành công, vạn sự như ý, sự nghiệp thăng tiến là phúc phần Dần nhận được.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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