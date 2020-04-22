3 con giáp vận đỏ như son, thăng chức tăng lương vùn vụt trong nửa cuối năm 2020

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong nửa cuối năm những con giáp may mắn này sẽ lội ngược dòng, lộc lá ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Nhờ phúc phần trời cho, cát tinh soi chiếu, 3 con giáp may mắn nhất năm 2020 này sẽ có nửa cuối năm đỏ chót như son, chỉ việc rung đùi hốt bạc. Chẳng những tiền tự chui vào túi, con giáp may mắn này còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Tuất là con giáp trung thực, thẳng thắn và có trách nhiệm. Dù lớn lên trong nghèo khó nhưng Tuất không đầu hàng số phận. Con giáp bản lĩnh này nỗ lực tìm kiếm cơ hội làm giàu, có tham vọng đổi đời nên ngay từ thuở đầu lập nghiệp đã có được những thành tựu đáng nể.

Thế nhưng, phải chờ đến nửa cuối năm 2020 thì con giáp giàu có này mới bước vào thời hoàng kim của mình. Chẳng những làm một hưởng mười, tiền tự chui vào túi Tuất còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm. Nửa cuối năm Canh Tý 2020 Ngọ sẽ thăng chức tăng lương vùn vụt, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Thông minh, độc lập và cá tính nên Ngọ khá khác biệt so với số đông. Những người chưa tiếp xúc nhiều với Ngọ sẽ tưởng họ kiêu kỳ, khó gần nhưng khi đã thân thiết ai cũng quý mến sự chân thành, tử tế của con giáp thiện lương này.

Nhờ có óc sáng tạo hơn người, thông minh và tài năng nên Ngọ được cấp trên đánh giá rất cao. Những dự án quan trọng, trách nhiệm nặng nề đều không thể làm khó Ngọ. Thế nên, trong nửa cuối năm Canh Tý 2020 Ngọ sẽ thăng chức tăng lương vùn vụt, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những tháng đầu năm chật vật thì nửa cuối năm Hợi sẽ an nhàn hưởng lộc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Dù là đàn ông hay phụ nữ thì Hợi đều dĩ hòa vi quý, biết cách đối đãi với đời. Họ không vì lợi ích của mình mà tranh đoạt với người khác, cũng không vì tiền tài danh vọng mà bán rẻ lương tâm. Chính sự cương trực, tử tế ấy giúp Hợi được bề trên hết lòng nâng đỡ, tạo mọi điều kiện để làm giàu. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những tháng đầu năm chật vật thì nửa cuối năm Hợi sẽ an nhàn hưởng lộc. Càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng lắm của nhiều tiền, cứ vơi lại đầy khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Phụ nữ có tướng cằm này cả đời không lo thiếu tiền, phú quý phát tài, sung sướng như tiên Sách nhân tướng học có nói, người sở hữu tướng cằm này được xem là đang sở hữu nét quý tướng hiếm có, giúp chủ nhân giàu sang phú quý, muốn khổ cũng không được.

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