Bị sao xấu chiếu mệnh, 3 con giáp gặp họa thị phi, xui xẻo đủ đường trong tháng 5/2020

Tâm linh - Tử vi 20/04/2020 05:30

Trong tháng 5 tới, những con giáp xui xẻo này hãy “giữ mồm giữ miệng”, đừng dại dính vào thị phi kẻo tiền tài tiêu tán, bị dồn vào đường cùng.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, những con giáp xui xẻo sau phải hết sức đề phòng, cẩn thận lợi ăn tiếng nói kẻo bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại trong tháng 5 tới.

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Để tránh những rủi ro không đáng có con giáp xui xẻo này hãy cẩn trọng trong mọi điều kẻo phải trả giá đắt cho sai lầm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Là người có năng lực, sáng tạo trong công việc và nỗ lực không ngừng nhưng do bị tiểu nhân quấy phá nên tháng 5/2020 xon giáp đen đủi này phải chịu khá nhiều thiệt thòi. Công việc tưởng chừng suôn sẻ lại khó khăn giữa chừng, bao nhiêu công lao, cống hiến bị kẻ khác cướp trắng là những gì Tỵ phải gánh chịu.

Vì bị hung tinh chiếu mệnh nên càng về cuối tháng Tỵ càng hao tài tán lộc, sự nghiệp tuột dốc không phanh. Thế nên, để tránh những rủi ro không đáng có Tỵ hãy cẩn trọng trong mọi điều bởi chỉ sơ sẩy thì bạn sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình.

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Để hạn chế rủi ro Sửu cần giữ mồm giữ miệng, đừng để bản thân bị lợi dụng, cuốn vào những thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuy có bước tiến nhất định trong sự nghiệp nhưng từ tháng 5/2020 vận số của Sửu sẽ khá xui xẻo. Vì bị tiểu nhân quấy phá, người mình tin tưởng “ném đá giấu tay” nên Sửu sẽ đánh mất uy tín bấy lâu nay gầy dựng, thất thoát một số tiền khá lớn.

Để hạn chế rủi ro Sửu cần giữ mồm giữ miệng, đừng để bản thân bị lợi dụng, cuốn vào những thị phi. Đặc biệt, nếu đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, buôn bán thì Sửu cần cân nhắc cẩn thận để không lâm vào cảnh trắng tay.

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Chính vì được cấp trên trọng dụng nên đồng nghiệp xấu tính nảy sinh lòng đố kỵ, ganh ghét với Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp chăm chỉ, siêng năng và có trách nhiệm trong công việc. Họ biết cân bằng cảm xúc, nỗ lực vươn lên nên được cấp trên cất nhắc, thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Thế nhưng, chính vì được cấp trên trọng dụng nên đồng nghiệp xấu tính nảy sinh lòng đố kỵ, ganh ghét với Dậu.

Nếu không muốn bị lợi dụng, hãm hại thì tốt nhất Dậu cần kín tiếng trong các kế hoạch công việc. Đừng quá tin tưởng người ngoài, cũng đừng vì cả nể mà cho họ vay mượn tiền bạc kẻo mất cả tiền lẫn bạn, khó khăn chồng chất khó khăn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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