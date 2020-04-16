Chỉ cần treo thứ này trước cửa nhà, gia chủ sẽ hóa giải vận xui, rước may mắn tài lộc vào nhà

Dân gian cho rằng lá ngải cứu có thể diệt trừ tai ách, khiến ma quỷ dù muốn cũng chẳng thể ám vận vào người gia chủ. Thế nên, không chỉ Tết Đoan Ngọ người ta mới treo lá ngải cứu ở cửa ra vào mà họ còn treo loại lá này quanh năm.

Nếu gần đây có nhiều điều không may mắn ập xuống đầu gia chủ đừng quên áp dụng những mẹo xả xui này để xui xẻo tránh xa, thần tài gõ cửa tới tấp.

Ngoài mẹo xả xui bằng lá ngải cứu, bạn cũng có thể áp dụng những mẹo phong thủy dưới đây:

Lá ngải cứu sẽ khiến những điều không may mắn ở lại ngoài cửa, rước thần tài vào nhà. Từ đây, gia chủ sẽ luôn bình an, khỏe mạnh và vượt qua mọi tai ách.

Để giải sạch vận xui, bạn chỉ cần bốc một nằm muối rồi vứt về phía sau lưng, tuyệt đối không nhìn lại phía sau - Ảnh minh họa: Internet

Dùng muối để xả xui

Sách tử vi phong thủy có nói, chẳng những là thứ gia vị không thể thiếu trong ẩm thực, muối còn có thể xua đuổi tà khí, mang lại phúc lộc, bình an. Đây chính là lý do vì sao những ngày cuối năm người ta thường mang muối rải quanh nhà để trừ tà.

Để giải sạch vận xui, bạn chỉ cần bốc một nằm muối rồi vứt về phía sau lưng, tuyệt đối không nhìn lại phía sau. Quan niệm dân gian cho rằng cách làm này sẽ giúp bạn vứt bỏ mọi điều không may lại phía sau, nhường chỗ cho may mắn ùa vào nhà.

Chỉ cần chọn loại vòng tay đá phong thủy phù hợp với mệnh thì cuộc sống ắt bình yên, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Đeo vòng tay đá phong thủy

Có rất nhiều mẹo phong thủy để cải thiện vận số, đơn giản nhất ắt là việc sử dụng đá phong thủy. Bởi lẽ, đá phong thủy được cho là có thể khắc chế tai ương, thu hút may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Bạn chỉ cần xác định mình thuộc mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa hay Thổ và chọn loại vòng tay đá phong thủy phù hợp với mệnh thì cuộc sống ắt bình yên, thuận lợi.

Làm việc thiện không chỉ giúp gia chủ tích đức, mà còn giúp bạn sống bao dung, biết chia sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Chăm làm việc thiện

Đừng chờ đến khi giàu có mới làm việc thiện, cũng đừng nghĩ đấy là việc của người khác không phải việc của mình. Làm việc thiện không chỉ giúp gia chủ tích đức, mà còn giúp bạn sống bao dung, biết chia sẻ.

Hãy dùng sự chân thành để đối đãi với người, dùng sự tử tế để ứng xử với đời và không suy tính thiệt hơn, không đòi hỏi đáp đền khi làm việc thiện thì bạn ắt có thể dùng đức thắng số, càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.