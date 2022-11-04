Phật Bà ban lộc đúng hôm nay (4/11): 3 con giáp lội ngược dòng, phất lên bất ngờ, Quý nhân lót đường, sự nghiệp vượng phát, tiền tài dư dả, rủng rỉnh tiêu suốt năm

Con giáp này sẽ thấy rằng tài khí có chuyển biến tích cực, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, làm đâu thắng đó.

Đúng hôm nay (4/11), người tuổi Thìn không cần quá căng thẳng về chuyện tiền bạc vì bạn đang được Thần Tài ưu ái trợ mệnh, giúp việc kiếm tiền thuận lợi hơn rất nhiều.

Đúng hôm nay (4/11), người tuổi Thìn không cần quá căng thẳng về chuyện tiền bạc vì bạn đang được Thần Tài ưu ái trợ mệnh, giúp việc kiếm tiền thuận lợi hơn rất nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Người theo nghiệp kinh doanh có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp. Lợi nhuận thu về được chia đều cho đôi bên nhưng về cơ bản bạn vẫn có lợi. Nhìn chung trong thời gian này tiền bạc không còn là vấn đề với con giáp này. Vun đắp sự nghiệp, tài chính của bạn có thể dư dả cả năm.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất ôn hòa và nhẹ nhàng. Ở họ luôn có sự bình tĩnh, thái độ mềm mỏng mà không phải ai cũng có được. Người tuổi này hòa đồng, dễ bắt chuyện với người xung quanh. Do sở hữu tính cách này mà nhiều con giáp tuổi Mão theo chủ nghĩa hòa bình, không thích đấu tranh cũng không quá tham vọng.

Đúng hôm nay (4/11), con giáp tuổi Mão có cơ hội phát huy tài năng, tạo được bất ngờ, đột phá trong công việc. Người tuổi này làm công ăn lương cần biết cách nắm bắt cơ hội đến với bản thân mình. Con giáp này làm đâu thắng đó.

Đúng hôm nay (4/11), con giáp tuổi Mão có cơ hội phát huy tài năng, tạo được bất ngờ, đột phá trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tổng thể tài lộc của con giáp này tăng lên nhiều so với tháng trước. Thu nhập tăng cao giúp người tuổi Mão có cuộc sống an nhàn, phúc khí tràn đầy.

Tuổi Tuất

Đúng hôm nay (4/11) được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Con giáp này được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên người tuổi Tuất “làm đâu thắng đó”.

Nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban tuổi Tuất hoàn thành tốt các kế hoạch đầu tư và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu. Đây chính là cơ hội để triển khai các kế hoạch làm ăn buôn bán, kinh doanh tất thắng. Nếu tuổi Tuất còn chần chừ do dự thì sẽ đánh mất lợi thế sẵn có của mình.

Người tuổi Tuất thông minh, nhanh trí, luôn có hướng giải quyết trong bất kì trường hợp nào. Với trực giác nhạy bén của mình, người tuổi Tuất càng dễ thành công trong làm ăn kinh doanh, buôn bán.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm