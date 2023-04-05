Phạm phải Thái Tuế, 3 ngày nữa 3 con giáp sau lận đận đụng đâu cũng mất tiền, vận xui không ngừng kéo đến, cẩn thận tiểu nhân quấy phá

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp , 3 ngày nữa, đầu tuần tuổi Dậu dễ bị tiểu nhân đeo bám nên cần chú ý lời ăn tiếng nói. Có thể những ngày tới bản mệnh sẽ vướng tai bay vạ gió vì lời nói vô tư của mình nhưng vào tai người khác lại mất đi ý nghĩa ban đầu, không khéo còn ảnh hưởng tới uy tín của bản mệnh.

Trong 3 ngày nữa, tuổi Dậu còn có thể sẽ khá đau đầu về tài chính. Việc đầu tư không đúng chỗ, thiếu hiệu quả khiến con giáp này mất một khoản tiền không nhỏ. Bản mệnh có thể hỏi ý kiến của người có kinh nghiệm để tích lũy thêm thông tin cần thiết cho bản thân.

3 ngày nữa, người tuổi Tý được dự đoán gặp tài vận rất kém, đây còn là năm tam tai thứ 2, hạn nặng nhất trong 3 năm.

Trong 3 ngày này, tuổi Tý có thể gặp phải rất nhiều khó khăn trong mọi lĩnh vực từ công việc, tình cảm cho đến sức khỏe.

Gặp phải hạn tam tai, xung Thái Tuế nên người tuổi Tý phải hết sức thận trọng trong việc đầu tư, làm ăn, kinh doanh đề phòng tiểu nhân. Chú ý về vấn đề tiền bạc dễ bị rơi rớt, mất tiền oan. Dễ gặp thị phi. Đặc biệt, hạn chế xuất hành đi xa, kiêng kỵ sông biển nếu không sẽ gặp nhiều bất lợi.

Tuổi Mão

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Đây là thời điểm xui xẻo của những người tuổi Mão cả về tiền tài lẫn tình cảm. Trong sự nghiệp, người tuổi Mão dễ gặp họa khó ngờ, việc không thành hoặc không đạt được hiệu quả cao.

Ngoài ra, tài chính dễ bị biến động, phá sản do bị kẻ xấu lừa gạt, đầu tư thô lỗ hoặc mất trộm. Từ đó, túi tiền cũng “héo mòn” đi không ít.

Về tình cảm, các mối quan hệ cá nhân của người tuổi Mão như tình yêu, gia đình, bạn bè cũng gặp nhiều trở ngại, xung đột. Những người đã lập gia đình nên cẩn thận vợ chồng xích mích, cãi vã, tránh hiểu lầm lẫn nhau, tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.