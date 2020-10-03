Nốt ruồi ở mông ngồi không cũng có tiền, phụ nữ có nốt ruồi này cầm chắc số đại gia, sau 30 tài lộc bùng nổ

Quan niệm dân gian cho rằng, nốt ruồi càng nằm ở chỗ kín đáo trên cơ thể thì càng thu hút tài lộc. Theo nhân tướng học, phụ nữ có nốt ruồi nằm ở vị trí này không lo nghèo khó.

Nốt ruồi ở mông tốt hay xấu? Nốt ruồi ở mông khá hiếm, cũng ít bị phát hiện, và không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Theo quan niệm dân gian đây là nốt ruồi ở vị trí kín đáo này giúp chủ nhân gọi tài tụ lộc, sinh ra đã là người có mệnh phú quý, không bao giờ lâm vào đường cùng thiếu thốn. Theo quan niệm dân gian đây là nốt ruồi ở vị trí kín đáo này giúp chủ nhân gọi tài tụ lộc, sinh ra đã là người có mệnh phú quý, không bao giờ lâm vào đường cùng thiếu thốn - Ảnh minh họa: Internet Theo nhân tướng học, nốt ruồi ở mông nói lên rằng đây là người sống vui vẻ, nhiệt tình, thường có nhiều bạn bè, quý nhân bên cạnh. Họ luôn gặp nhiều may mắn về tài lộc, trong công việc có tài lãnh đạo, quản lý.

Nốt ruồi màu đậm ở mông Theo tướng số, người có nốt ruồi ở mông thường có vận đào hoa. Ngay cả khi họ làm việc hay sống ở nơi có nhiều người cùng giới nhưng vẫn nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác giới. Không chỉ vậy, những người khác phái này còn chủ động theo đuổi họ. Nếu bạn có nốt ruồi màu đậm ở mông thì càng vượng vận đào hoa - Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn có nốt ruồi màu đậm ở mông thì càng vượng vận đào hoa. Dù vậy, bạn dễ gặp chuyện không như ý muốn vì thường có nhiều người ghen tị. Bạn gặp được nhiều bạn bè, đồng nghiệp nhưng cũng dễ bị cô lập.

Mỗi vị trí nốt ruồi ở mông lại có ý nghĩa riêng Nốt ruồi ở vị trí mông chạm ghế Nhìn chung, nốt ruồi ở đâu trên mông cũng tốt nhưng tốt nhất là vị trí mông chạm ghế. Người có nốt ruồi này dù nam hay nữ đều sống thọ, sự nghiệp thành danh, cuộc sống sung túc, hậu vận viên mãn. Họ không phải lo chuyện tiền bạc, đặc biệt có chức quyền. Nốt ruồi nằm phần trên mông hướng về eo Theo bói nốt ruồi, đây là vị trí nốt ruồi đào hoa. Người có nốt ruồi này thường trải qua nhiều mối tình sâu đậm, nhưng chỉ khi kết hôn mới thật sự ổn định. Tình cảm vợ chồng cũng hạnh phúc. Cả hai làm ăn ngày càng phát đạt, giàu có. Nốt ruồi nằm ở phần dưới hướng về đùi non Đây là nốt ruồi ở mông nhưng có vị trí lệch về phía phần đùi, được gọi là nốt ruồi phúc tinh. Nốt ruồi này dự báo người có chức quyền trong xã hội, có năng lực cao khiến nhiều người nể trọng. Họ tốt tính, có tấm lòng thương người, con cháu về sau hưởng phúc. Không chỉ vậy, đây còn là người thường gặp may trong cuộc sống, sống thọ. Nốt ruồi ở mông sâu bên trong Nốt ruồi ở vị trí này càng đậm thì chủ nhân càng gặp nhiều may mắn, gặp được quý nhân nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet Người có nốt ruồi này thường tài giỏi, có quan hệ rộng, sự nghiệp thành đạt, có chức có quyền. Họ còn là người bản lĩnh, thích học hỏi khám phá. Đặc biệt nếu kinh doanh sẽ dễ phúc lộc dồi dào. Nốt ruồi ở vị trí này càng đậm thì chủ nhân càng gặp nhiều may mắn, gặp được quý nhân nâng đỡ. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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