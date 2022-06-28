Những ngày đầu tháng 7, các con giáp này được THẦN TÀI NÂNG ĐỠ gặt hái tài lộc, may mắn đủ đường, tiền tài rủng rỉnh, chuyện vui liên tiếp đến

Tâm linh - Tử vi 28/06/2022 23:15

3 con giáp vận may ngút ngàn, tài lộc liên miên vào đầu tháng 7.

Tuổi Hợi

Từ tháng 7 dương lịch, tuổi Hợi có khả năng tiêu rất nhiều tiền. Họ có thể đi du lịch dài ngày hoặc mua sắm mà vung tay quá trán. Có lẽ là, do thu nhập gần đây có chút tốt lên, vì thế tuổi Hợi không còn suy nghĩ, đắn đo nhiều khi tiêu tiền. Ỷ vào việc có thể kiếm được nhiều, tuổi Hợi tiêu không chú ý, khó tránh khỏi thâm hụt tài chính.

Loại hạnh phúc khi được tiêu tiền, bất cứ ai cũng sẽ thấy vui vẻ, sung sướng, thế nhưng nhắc nhở tuổi Hợi, nên chú ý đến giới hạn của mình, tránh tình trạng cuối tháng phát hiện, tiền không còn một xu, lâm vào cảnh bế tắc, phải vay mượn. Tuy nhiên, vào đầu tháng 7 tuổi Hợi có thể vực dậy khó khăn vì được quý nhân giúp đỡ.

Những ngày đầu tháng 7, các con giáp này được THẦN TÀI NÂNG ĐỠ gặt hái tài lộc, may mắn đủ đường, tiền tài rủng rỉnh, chuyện vui liên tiếp đến - Ảnh 1
Tuổi Hợi vận ngay ngút ngàn, tài lộc liên miên vào đầu tháng 7. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu là những người sống rất lạc quan, dù cuộc sống có ra sao thì họ vẫn luôn mỉm cười tiến về phía trước. Họ luôn dùng tâm thái tĩnh tại để đối diện với mọi vấn đề nên cuộc sống của họ luôn nhẹ nhàng, thanh thản.

Theo đó, tử vi học có nói, vào đầu tháng 7, được sự trợ giúp của quý nhân, tuổi Dậu dần bước qua những xui xẻo của giai đoạn trước, và đón chờ họ sẽ là những chuyện vui liên tiếp, đặc biệt là trong chuyện công danh sự nghiệp.

Tuổi Dậu nổi tiếng là những người chăm chỉ, ở hiền gặp lành, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Tháng Chạp này đúng là thời điểm họ nên biết nắm bắt để làm giàu cho bản thân sau những nỗ lực chăm chỉ trong suốt thời gian qua. Chỉ có một lưu ý nhỏ với con giáp này, đó là làm gì cũng cân nhắc thật kỹ, đừng đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, và tránh đầu tư rủi ro.

 

Tuổi Dần

tuổi Dần sẽ thăng hoa liên tục từ đầu tháng 7, khiến ai cũng phải ghen tị.

Với những người làm kinh doanh hầu như đầu tư vào đâu cũng có lãi. Trong khi đó, những người làm các lĩnh vực khác cũng sẽ dễ được tăng lương hoặc thăng chức, đem lại nguồn thu nhập cao bất ngờ.

Song có một điều cần lưu ý là sau khi kiếm được nhiều tiền, người tuổi Dần cần phải tiết kiệm hoặc tái đầu tư thì mới giúp đồng tiền được sinh lời, chớ tiêu pha quá đà.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng 0h đêm nay (25/6): Thượng Đế chiếu mệnh, Đức Phật gia trì phù trợ, 3 con giáp đạp trúng hũ vàng phất lên như vũ bão, giàu có viên mãn không ai bằng

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Tử vi cho biết từ ngày 25/6 cho đến cuối năm, có 3 con giáp dưới đây sẽ gặt hái được nhiều tài lộc, tiền bạc cứ ùn ùn chảy vào nhà.

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