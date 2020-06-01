Những nét tướng lộ rõ trên gương mặt của người GIAN XẢO, tâm địa xấu xa, hay ĐỐ KỴ

Tâm linh - Tử vi 01/06/2020 07:20

Sách nhân tướng học chỉ rõ, người có nét tướng này nổi tiếng ích kỷ, nhỏ mọn và chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nếu dại kết thân ắt sẽ bị hãm hại, rước họa vào người.

Chẳng cần đi xem bói, chỉ cần dựa vào đặc điểm nhân tướng học này bạn cũng có thể vạch mặt kẻ tâm địa xấu xa, thích nói xấu sau lưng người khác, không hề đáng tin cậy.

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Nếu kết thân với mẫu người này bạn sẽ bị hãm hại đủ đường, tranh quyền đoạt lợi đến mức tan cửa nát nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đôi mắt lồi

Theo nhân tướng học, người có đôi mắt lồi rất nông cạn, chỉ thích làm theo ý mình mà chẳng hề nghĩ đến hậu quả, cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác. Thế nên, nếu dại tâm sự những điều thầm kín với họ, khi cả hai xảy ra mâu thuẫn họ sẵn sàng kể hết bí mật của bạn cho người khác.

Đặc biết, nếu người mắt lồi lại thường có ánh mắt láo liên, thì đây đích thị là nét tướng xấu. Nếu kết thân với mẫu người này bạn sẽ bị hãm hại đủ đường, tranh quyền đoạt lợi đến mức tan cửa nát nhà.

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Chỉ cần thấy ai tài giỏi, giàu có hơn mình họ cũng ghen ăn tức ở mà bày mưu hãm hại, nói xấu - Ảnh minh họa: Internet

Răng vẩu

Vừa không đẹp về mặt thẩm mỹ, người có hàm răng vẩu còn là nét tướng xấu trong nhân tướng học. Các chuyên gia chỉ ra rằng, người có nét tướng này thường hoạt ngôn, thích đưa chuyện và chẳng ngần ngại “thêm mắm dặm muối” để hạ bệ người mình không ưa.

Chỉ cần thấy ai tài giỏi, giàu có hơn mình họ cũng ghen ăn tức ở mà bày mưu hãm hại, nói xấu để hạ thấp uy tín, danh dự của đối phương.

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Họ thích thọc mạch chuyện của thiên hạ, chẳng bao giờ giữ được bí mật - Ảnh minh họa: Internet

Dái tai nhỏ và nhọn

Người có nét tướng này cực nhiều chuyện. Họ thích thọc mạch chuyện của thiên hạ, chẳng bao giờ giữ được bí mật. Rất nhiều người đã bị họ kéo vào thị phị, gánh lấy không ít điều tiếng.

Thế nên, nếu đang kết giao với mẫu người này bạn phải hết sức cẩn thận. Đừng dại trút hết tâm can kẻo có ngày bị “đâm sau lưng” mà không hề hay biết.

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Bạn hãy tránh xa kiểu người xấu tính này kẻo rước họa vào thân - Ảnh minh họa: Internet

Người hay chê bai người khác

Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” hay “chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”. Thế nên, những người thích chê bai, đánh giá người khác thường rất chua ngoa, cay nghiệt.

Họ sẵn sàng dìm người khác xuống tận đáy vực để nâng mình lên, dùng lắm mưu nhiều kế để bài xích người khác. Bạn hãy tránh xa kiểu người xấu tính này kẻo rước họa vào thân.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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