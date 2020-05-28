Số trời đã định: 3 con giáp TIỀN BẠC CĂNG VÍ, cứ vơi lại đầy, đổi đời trong 45 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 28/05/2020 07:45

Nhờ được cát tinh chiếu mệnh, trời Phật nâng đỡ nên top con giáp giàu có này sẽ có tài vận thăng hoa rực rỡ, cố gắng bao nhiêu thành công bấy nhiêu.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 45 ngày tới những con giáp giàu có này sẽ có tài vận dồi dào, bạc tiền dư dả, cứ thế mà hưởng.

con giap giau co 1
Nhà xe chờ sẵn, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hưng thịnh là những gì con giáp giàu sang này nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thìn đều thông minh, cá tính và có tham vọng như nhau. Đây chính là lý do vì sao dù được gia đình bảo bọc nhưng Thìn chẳng hề ỷ lại. Họ dám vượt qua định kiến, chiến thắng số phận để tự làm đại gia khi còn khá trẻ.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm, sau những lần bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại thì 45 ngày tới Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Nhà xe chờ sẵn, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hưng thịnh, kinh doanh một vốn bốn lời là những gì con giáp giàu sang này nắm chắc trong tay.

con giap giau co 2
Đổi đời ngoạn mục, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt nên từ đây đến cuối năm con giáp may mắn này sẽ ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đứng đầu danh sách 12 con giáp nên ai cũng công nhận tài năng, sự khôn ngoan và nhạy bén của Tý trong cuộc sống, thời cuộc. Trách nhiệm trong công việc, dám dấn thân và không sợ khổ nên Tý sớm thành công, được cấp trên hết lòng tin tưởng.

Trong 45 ngày tới, nhờ có trời Phật phù trợ nên cứ hễ Tý bước chân trái thì lộc lá chạy theo, bước chân phải có quý nhân tương trợ. Đổi đời ngoạn mục, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt nên từ đây đến cuối năm con giáp may mắn này sẽ ngập trong nhung lụa, tha hồ hưởng thụ.

con giap giau co 3
Tiền ùa vào nhà, sự nghiệp thăng tiến là những gì trời đã an bài cho Sửu trong 45 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Là người chăm chỉ, điềm đạm và thấu hiểu lòng người nên Sửu chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với ai, càng không nói xấu sau lưng hay cạnh tranh không lành mạnh với người khác. Tuy nhiên, chính vì quá đàng hoàng, tử tế nên Sửu bị tiểu nhân hãm hại hết lần này đến lần khác, khốn khó trăm bề.

May mắn thay, nhờ sự linh hoạt, giao tiếp khôn ngoan nên Sửu nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, khiến những kẻ đã ghen ăn tức ở với mình phải trả giá. Tiền ùa vào nhà, sự nghiệp thăng tiến là những gì trời đã an bài cho Sửu trong 45 ngày tới.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

6 loại cây phong thủy đón tài lộc, may mắn, vô cùng phù hợp cho người mệnh Hỏa

6 loại cây phong thủy đón tài lộc, may mắn, vô cùng phù hợp cho người mệnh Hỏa

Với những người mệnh Hỏa, đừng quên lựa chọn những loại cây như hồng môn, phú quý... giúp cho công việc hanh thông, cuộc sống gặp nhiều thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu sang con giáp may mắn Canh Tý 2020

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 45 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 16 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 18 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 35 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước