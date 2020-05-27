3 con giáp là CON CƯNG của TRỜI, sau ngưỡng 35 cứ thế mà PHÁT TÀI, càng già càng giàu

Tâm linh - Tử vi 27/05/2020 08:20

Ai khổ mặc ai, riêng 3 con giáp may mắn này cả đời không cần suy nghĩ chuyện tiền nong, tiền chất chật két, hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng hờn.

Trời sinh người thuộc những con giáp may mắn này sẽ một đời ấm êm, không biết khổ là gì. Sau ngưỡng 35 họ sẽ nằm ngửa mà ăn, rung đùi cũng có tiền chui vào nhà.

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Tự làm đại gia, lắm của nhiều tiền, nhà xe có đủ là tương lai đang chờ Mão phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hiền lành, chân thành và rất thông minh. Thế nhưng, thay vì cậy bản thân tài giỏi mà hống hách, kiêu căng thì con giáp bản lĩnh này lại vô cùng khiêm tốn. Họ biết tận dụng thời cơ trời cho để vươn lên nên càng về hậu vận càng ăn nên làm ra.

Sách tử vi con giáp có nói, thuở thiếu thời cơ cực bao nhiêu thì sau ngưỡng 35 con giáp giàu có này cũng đổi đời ngoạn mục. Tự làm đại gia, lắm của nhiều tiền, nhà xe có đủ là tương lai đang chờ Mão phía trước.

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Trong năm Canh Tý 2020 này Dậu sẽ được bề trên đưa đường chỉ lối, thần tài bám riết không buông nên làm ăn thuận lợi, tiền đẻ ra tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là người có chí hướng, dám dấn thân và không sợ khổ cực. Chính vì không được sinh ra trong đủ đầy nên con giáp ngoan cường này ý thức được việc phải nỗ lực gấp đôi người khác. Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm con giáp giàu sang này sẽ phú quý phát tài, sung sướng như tiên.

Đặc biệt, trong năm Canh Tý 2020 này Dậu sẽ được bề trên đưa đường chỉ lối, thần tài bám riết không buông nên làm ăn thuận lợi, tiền đẻ ra tiền. Trong tháng 6 tới, Mão sẽ ăn nên làm ra, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

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Sau ngưỡng 35, dù làm thuê hay làm chủ Hợi cũng có tiền chất chật két, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nổi tiếng là người dĩ hòa vi quý, sống hòa nhã nên người tuổi Hợi được cát tinh chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ. Càng chí thú làm ăn, có gan làm giàu con giáp may mắn này càng lắm của nhiều tiền, cứ vơi lại đầy.

Sau ngưỡng 35, dù làm thuê hay làm chủ Hợi cũng có tiền chất chật két, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục. Hơn cả, con giáp này còn có đời sống hôn nhân ấm êm viên mãn, hạnh phúc hiếm ai bì kịp.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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