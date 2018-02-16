Những điều 12 con giáp không nên làm và màu sắc hóa giải vận xui vào mùng 2 Tết Mậu Tuất 2018

Vào mùng 2 Tết, những người tuổi Tý nên giữ bình tĩnh, không nên nóng nảy. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bạn cũng phải hết sức sáng suốt để giải quyết, đừng lớn tiếng cãi cọ qua lại, kẻo rước họa vào thân.

Người tuổi Tý nên chọn trang phục đen, xám hoặc trắng để thu hút tiền tài, mang lại nhiều may mắn cho bản thân vào mùng 2 Tết.

Người tuổi Sửu nên tránh giao tiếp với người lạ. Do tính cách nóng nảy, bạn sẽ dễ gây mất lòng, đánh mất mối quan hệ của mình.

Màu sắc phù hợp của tuổi Sửu là bạc, vàng. Bạn nên chọn những trang phục có màu sắc này để đón tài lộc vào mùng 2 Tết.

Tuổi Dần

Bạn không nên thay đổi bất cứ điều gì ngay lúc này. Tuổi Dần nên giữ cho mình tâm thế bình ổn nhất để đối mặt với tiểu nhân muốn hãm hại mình.

Người tuổi Dần nên chọn trang phục có màu: Đen, xanh lá, xanh dương để nghênh đón tài lộc vào nhà.

Tuổi Dần nên giữ tâm thế ổn định, không được nóng nảy vào mùng 2 Tết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vào mùng 2 Tết, tuổi Mão nên quan tâm đến sức khỏe, tránh ăn chơi sa đọa, rượu chè quá chén. Đồng thời, bạn cũng nên nghỉ ngơi và ăn uống điều độ để cơ thể mạnh khỏe hơn.

Màu sắc tuổi Mão nên chọn du xuân vào mùng 2: Xanh lá, tím, hồng.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn không nên đặt nặng vấn đề công việc, hãy giữ cho mình trạng thái ổn định nhất để thoải mái vui chơi ngày Tết.

Màu sắc may mắn cho người tuổi Thìn: Hồng, cam, vàng.

Tuổi Tỵ

Những áp lực công việc còn tồn đọng lại ở năm cũ khiến bạn không thoải mái. Hãy vứt bỏ hết gánh nặng đó đi và đón một cái Tết thật hạnh phúc bên gia đình.

Người tuổi Tỵ nên chọn những trang phục có màu hồng, xanh lá để vui xuân.

Tuổi Ngọ

Mùng 2 Tết, có thể tuổi Ngọ sẽ nghe những điều không hay về mình. Bạn nên ổn định tâm lý, không nên nóng nảy, gây ra những xích mích không đáng có.

Đển giảm thiểu những vận xui, bạn nên chọn trang phục có màu xám, xanh lá, xanh nước biển để đón nhiều may mắn, tài lộc vào mùng 2.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có dã tâm đạt được thành công rất lớn nên không tránh khỏi có tiểu nhân hãm hại. Vào mùng 2 Tết, bạn đừng làm việc gì ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Hãy sáng suốt và bình tĩnh tìm ra hướng giải quyết.

Màu sắc mang lại may mắn cho bạn là bạc, tím, cam. Tuổi Mùi nên chọn những màu này để giảm vận xui cho mình.

Tuổi Thân

Bạn khá bận rộn không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuổi Thân nên nghỉ ngơi để tinh thần thoải mái hơn.

Đen, vàng, xám là những màu sắc mang lại nhiều tài lộc cho bạn.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu phải khiêm tốn trong giao tiếp, đừng tỏ ra bản thân biết quá nhiều. Tiểu nhân sẽ thừa cơ hội để hãm hại và làm mất thể diện của bạn trước đám đông.

Màu sắc hợp mệnh của bạn là cam, nâu.

Tuổi Tuất

Nếu bạn quá nóng vội, muốn giải quyết việc gì cũng nhanh chóng sẽ gây ra nhiều phiền toái. Vì vậy, tuổi Tuất nên bình tĩnh, giữ cho mình trạng thái ổn định nhất.

Màu sắc giúp bạn giảm bớt căng thẳng và mang lại may mắn vào mùng 2 Tết là đỏ, bạc, vàng.

Tuổi Hợi

Bạn làm việc gì cũng nên rõ ràng, đừng mập mờ khiến người khác rất khó chịu. Điều đó cũng gây khá nhiều bất lợi cho bạn.

Màu vàng, xám, đen sẽ mang lại may mắn cho mệnh chủ trong mùng 2 Tết.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm