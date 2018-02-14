Chuyên gia phong thủy tiết lộ con giáp hợp tuổi sinh con trong năm Mậu Tuất 2018

Sau đây là những con giáp hợp tuổi sinh con trong năm Mậu Tuất 2018 theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TPHCM) cho biết những con giáp hợp tuổi sinh con trong năm nay nằm trong bộ Tam hợp (Dần, Ngọ, Tuất), Tam hội (Thân, Dậu, Tuất).

Tam hợp (Dần, Ngọ, Tuất)

Nếu ba tuổi Dần, mẹ tuổi Ngọ hay ba tuổi Ngọ, mẹ tuổi Dần sinh con tuổi Tuất trong năm nay sẽ có được và mất. Ba mẹ tuổi Dần, Ngọ sinh con tuổi Tuất sẽ rất hợp vì nằm trong bộ Tam hợp, gia đình sẽ êm ấm, hạnh phúc. Tuy nhiên, Mậu Tuất là năm tam tai của ba con giáp này nên mọi chuyện sẽ không mấy thuận lợi. Chuyên gia cho biết, nếu tuổi Dần, Ngọ sinh con trong năm nay sẽ xấu nhưng khi bước sang năm khác, mọi việc sẽ tốt hơn, may mắn đủ đường. Bởi vậy, hai con giáp tuổi này nên cân nhắc cẩn thận trong việc sinh con trong năm nay để tránh những điều rủi ro không cần thiết.

Tam hội (Thân, Dậu, Tuất)

Con giáp tuổi Thân, Dậu nếu sinh con trong năm nay sẽ vô cùng hợp tuổi, gia đình đại cát, đại lợi. Đứa bé sinh ra không chỉ thông minh, lanh lợi mà còn mang nhiều phúc khí cho ba mẹ. Khi sinh con trong năm nay, hai con giáp này sẽ có sự nghiệp thăng tiến không ngừng, kinh doanh phát đạt, một vốn bốn lời.

Bộ Tam hội rất hợp sinh con trong năm Mậu Tuất 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Theo tướng số tử vi, những đứa bé sinh năm Tuất sẽ có cuộc đời ấm no, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Đặc biệt trẻ sinh năm Mậu Tuất có trí thông minh hơn người, mang lại nhiều vận khí may mắn cho gia đình, vinh hoa phú quý.

Bên cạnh đó, tuổi Mão cũng rất hợp để sinh con tuổi Tuất. Tuổi Mão và Tuất nằm trong bộ Lục hợp nên sẽ mang lại nhiều may mắn cho nhau. Nếu tuổi Mão sinh con tuổi Tuất con đường công danh sẽ ngày càng rộng mở, gia đình ấm êm hạnh phúc, việc gì cũng thuận lợi, thành công. Trẻ sinh năm Tuất sẽ có cuộc sống đủ đầy, trung vận và hậu vận đều rất tốt đẹp.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-gia-phong-thuy-tiet-lo-con-giap-hop-tuoi-sinh-con-trong-nam-mau-tuat-2018-271578.html