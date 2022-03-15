Những con giáp KHÔNG THĂNG QUAN cũng PHÁT TÀI, sự nghiệp CỰC ĐỈNH, tài lộc CHẤT ĐẦY, người người NGƯỠNG MỘ

Tâm linh - Tử vi 15/03/2022 14:42

Cùng điểm qua những con giáp 'phất lên' trong năm Nhâm Dần 2022 để xem bạn có nằm trong đó không nhé!

Tuổi Dần

Nhìn chung, tuổi Dần gặp năm Tuất sẽ tạo thành Tam hợp, tài vận khá tốt, có quý nhân phù trợ, phúc khí bao quanh, mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn, thành công hơn năm trước. Đặc biệt trong làm ăn, năm nay, người tuổi Dần nếu bắt tay vào kinh doanh, công việc sẽ gặp nhiều thuận lợi.

Những con giáp KHÔNG THĂNG QUAN cũng PHÁT TÀI, sự nghiệp CỰC ĐỈNH, tài lộc CHẤT ĐẦY, người người NGƯỠNG MỘ - Ảnh 1

Tuy nhiên, bạn không nên đầu tư vào dự án lớn mà nên chia tiền đầu tư vào dự án nhỏ để tránh rủi ro. Con đường sự nghiệp khá suôn sẻ, nhất là với Bính Dần. Dù có một số trở ngại, nhưng bạn hãy nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, ắt hẳn thành công sẽ mỉm cười.

Với những người là công chức, quyền lực năm nay sẽ trao về bạn nhiều hơn. Tuy nhiên, để thu hút được quyền lực, trước tiên bạn phải không ngừng nỗ lực, chăm chỉ và nhớ rằng đừng quá ngạo mạn với những thành công bước đầu.

Tuổi Dậu

Khi còn trẻ, tuổi Dậu là một trong những con giáp thông minh, lanh lợi, không thích bị quản thúc và luôn thoải mái sáng tạo trong khả năng của mình, vì vậy họ cũng gặt hát được một số thành công nhất định. Nhưng vì còn trẻ nên những người tuổi Dậu khá kiêu ngạo, lại rất cứng đầu và luôn cho rằng mình đúng vì vậy họ không bao giờ để người khác ảnh hưởng đến mình.

Thành công trong sự tự mãn không thể kéo dài được bao lâu, tuổi Dậu trong chớp mắt quay lại với con số 0. Trên thực tế, trời sinh là những người mang nhiều phúc khí và may mắn, vì vậy sau này, họ dần tìm kiếm được hướng đi cho riêng mình.

Từ giai đoạn trung niên trở về sau, nhờ sự vấp ngã, thất bại mà họ đã tích lũy được kinh nghiệm quý báu, nhờ vậy mà xây dựng được cuộc sống thăng hoa và thịnh vượng hơn. Sự nghiệp hôn nhân không những suôn sẻ mà tài vận cũng dồi dào.

Tuổi Hợi 

Xem tử vi 2022 của người tuổi Hợi, có nhiều cát tinh đang trợ giúp cho con giáp này trong vận trình công danh sự nghiệp.

Cơ hội tiến thân bày ra trước mắt, quý nhân ở bên nâng đỡ cứu khốn phò nguy, giúp người tuổi Hợi vượt qua được những gian nan trở ngại, trong phút nguy cấp tìm được đường ra, công việc từ đó ngày càng phát triển không ngừng.

Nhân duyên tốt lành cũng giúp cho bản mệnh khá nhiều trong công việc. Có mối quan hệ tốt với cấp trên, đối tác và đồng nghiệp, người tuổi Hợi nhờ thế mà bớt được kha khá đường vòng trên hành trình tiến tới thành công.

Những con giáp KHÔNG THĂNG QUAN cũng PHÁT TÀI, sự nghiệp CỰC ĐỈNH, tài lộc CHẤT ĐẦY, người người NGƯỠNG MỘ - Ảnh 2

Khó khăn có đồng nghiệp trợ giúp, gian nan có đối tác cùng gánh vác, nguy khốn có cấp trên ưu ái giúp đỡ nhiều, có thể nói năm 2022 tương lai sáng rỡ đang chờ đón con giáp này.

Bản mệnh có thể phải đối mặt với nguy cơ điều động đến nơi xa. Tuy nhiên, đó chính là bước đệm để bản mệnh có thể thăng tiến dễ dàng hơn, cũng là cơ hội để người tuổi Hợi hoàn thiện bản thân mình trước những thách thức mà công việc mới đặt ra.

Người biết nắm bắt thời cơ, biết nhìn xa trông rộng, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của tập thể sẽ luôn nhận được sự đánh giá cao và cơ hội để thăng tiến lên vị trí xứng đáng hơn với năng lực của bản thân.

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