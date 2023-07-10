Những con giáp khổ tận cam lai, đã đến lúc phát tài, phát lộc, công thành doanh toại, thu nhập nhân gấp 10 lần, túi tiền rủng rỉnh vào thứ Ba (11/07)

Tâm linh - Tử vi 10/07/2023 23:51

3 con giáp may mắn nhất thứ Ba (11/07), đụng đâu cũng giàu, hầu bao lúc nào cũng căng chặt, vinh hoa bạt ngàn.

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày diễn ra êm đẹp, trong lúc mọi người đang tìm hướng đi cho bản thân thì con giáp này đã đứng ở vị trí cao hơn số đông.

Lộc tài biến động, tuổi Tuất không thể vì cả nể mà cứ dồn vốn liếng theo sự chỉ dẫn của người khác để đầu tư một cách mù quáng chẳng có cân nhắc gì.

Ngũ hành xung khắc khiến cho tình yêu lứa đôi thêm xa cách nhau, nếu không chịu khó hâm nóng cảm xúc thì e rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Những con giáp khổ tận cam lai, đã đến lúc phát tài, phát lộc, công thành doanh toại, thu nhập nhân gấp 10 lần, túi tiền rủng rỉnh vào thứ Ba (11/07) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 11/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi là người hiền lành, thường xuyên giúp đỡ người khác. 

Công việc: Người tuổi Mùi có vận trình sự nghiệp ổn định, bản tính hiền lành được đồng nghiệp tương trợ khi khó khăn. 

Tình cảm: Trong tình cảm, bản thân bạn luôn nhận được những nguồn năng lượng tình cảm tốt đẹp.  

Tài lộc: Về tài lộc, thu nhập ổn định, quản lí chi tiêu tốt, có tài sản tiết kiệm.

Sức khoẻ: Thường xuyên thức muộn, nên chú ý đến giấc ngủ sâu vào ban đêm.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 11/07/2023 cho thấy Tuổi Thìn sẽ hay suy tư hơn, nhất là những hồi ức trong quá khứ lại trở về quấy rầy bạn ở hiện tại. Tuổi Thìn hãy tỉnh táo nhìn nhận rằng nên để những muộn phiền trong quá khứ ngủ yên và hướng tâm trí vào nhiều điều tươi sáng tốt đẹp hơn trong tương lai, đó chính là cách tốt nhất để tiếp thêm năng lượng cho chính bản thân mình.

Thứ Ba này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho Tuổi Thìn nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần Tuổi Thìn nhé.

Những con giáp khổ tận cam lai, đã đến lúc phát tài, phát lộc, công thành doanh toại, thu nhập nhân gấp 10 lần, túi tiền rủng rỉnh vào thứ Ba (11/07) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin chỉ mang tinh chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đã tìm ra 3 con giáp được cưỡi RỒNG VÀNG đi hái LỘC, đổi đời chỉ trong một ngày, trúng số liên miên, có vận may đứng đầu trong ngày mai 11/07

Đã tìm ra 3 con giáp được cưỡi RỒNG VÀNG đi hái LỘC, đổi đời chỉ trong một ngày, trúng số liên miên, có vận may đứng đầu trong ngày mai 11/07

Ngày mai (11/07), 3 con giáp bội thu tài lộc, hốt tiền mỏi tay, bước một chân vào giới siêu giàu, tương lai sáng chói.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới Tử vi ngày mai Tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 1 giờ 5 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 1 giờ 35 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 3 giờ 1 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương