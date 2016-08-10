Những con giáp được vận may ghé thăm trong tháng ‘cô hồn’

Tháng 7 âm lịch là tháng “cô hồn” và luôn khiến ai cũng lo sợ vận xấu ghé thăm. Nhưng dù là tháng xấu ra sao thì những con giáp dưới đây lại luôn được may mắn tìm đến. Trong tháng 7 năm nay, họ sẽ gặp nhiều vận may và thuận lợi mọi điều

Tuổi Hợi

Trong tháng này, tuổi Hợi sẽ làm tốt hết khả năng ăn nói của mình. Họ còn được quý nhân sẵn sàng giúp đỡ để vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Họ sẽ có những chuyến đi xa để mở mang tầm nhìn và các mối quan hệ, có điều kiện được đề bạt lên vị trí cao hơn.

Không như tháng trước, đường tài vận của tuổi Hợi khởi sắc, nhờ khả năng quản lý tài chính tốt hơn.

Tuổi Dậu

Họ sẽ gặp vận may về tài chính. Dù đầu tư ở đâu thì họ luôn có thể gặt hái thành công rực rỡ. Và thời gian này rất thích hợp để họ thể hiện khả năng kinh doanh giỏi giang của mình

Đừng lo âu khi kinh doanh kiếm tiền vào tháng 7 ‘cô hồn’. Họ chỉ cần cẩn trọng trong mối quan hệ vì dễ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Một chút tinh tế và mềm mỏng cũng sẽ tốt hơn cho họ. May mắn sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn trước mắt

Tuổi Thân

Đây là tháng đánh dấu sự khởi sắc trong tình cảm của người tuổi Thân. Họ dễ dàng kết bạn được với nhiều người cũng như chuyện tình cảm tốt đẹp. Họ còn được sự giúp sức của quý nhân. Và vị họ rất biết cách nắm bắt cơ hội nên cũng sẽ mang đến những lợi ích hay may mắn bất ngờ

May mắn cũng sẽ đến với người tuổi Thân với sự sáng tạo độc đáo của họ. Những kế hoạch của họ đều có thể thực hiện. Đó có thể là động lực thúc đẩy họ trong sự nghiệp và dễ dàng gặt hái nhiều thành tựu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-con-giap-duoc-van-may-ghe-tham-trong-thang-co-hon-151392.html