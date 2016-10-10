Những cô nàng sinh tháng này mang kiếp đào hoa, đi đâu cũng tấp nập người theo đuổi

Tâm linh - Tử vi 10/10/2016 23:12

Đây là những chòm sao nữ luôn rất thu hút người khác phái. Họ quý phái, dịu dàng lại hay ho, có thể dễ dàng đốn tim các chàng trai quanh mình.

Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Những cô nàng sinh tháng này mang kiếp đào hoa, đi đâu cũng tấp nập người theo đuổi - Ảnh 1

Đây là cô nàng luôn có đầy “vệ tinh” theo đuổi. Nàng luôn có nét cuốn hút rất riêng biệt.

Nàng luôn rất biết hoàn thiện bản thân, không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. Đây chính là điểm thu hút không thể chối từ của nàng. Cũng nhờ điểm này mà nàng có thể tự tạo dựng sự nghiệp cho bản thân, cuộc sống về sau cũng do nàng quyết định.

Thiên Yết (24/10 – 21/11)

Những cô nàng sinh tháng này mang kiếp đào hoa, đi đâu cũng tấp nập người theo đuổi - Ảnh 2

Cô nàng này có phần e dè khi bắt chuyện làm quen cùng người khác. Dù vậy cũng đầy anh chàng theo đuổi nàng rồi.

Và cô ấy rất thích cảm giác được người khác theo đuổi như thế. Đó như một cảm giác nắm giữ thành tựu của bản thân vậy. Vì vậy mà nàng luôn cố gắng hoàn thiện cả bề ngoài lẫn nội tâm của mình

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Những cô nàng sinh tháng này mang kiếp đào hoa, đi đâu cũng tấp nập người theo đuổi - Ảnh 3

Sự dễ thương và có phần ngây ngô của Song Ngư luôn khiến các chàng đổ ầm ầm. Và cô nàng này cũng hay giả vờ đôi chút đáng thương hay tội nghiệp. Đó có thể là do cô ấy như vậy, cũng có khi là giả bộ không chừng.

Đây đã trở thành một thói quen khó bỏ của Song Ngư. Nàng khiến đàn ông muốn chở che và giúp đỡ. Đàn ông vốn rất thích cảm giác này, chở che và bảo vệ cho một cô gái, một cảm giác hưởng thụ của phái mạnh. Do đó, làm sao có chàng nào có thể chối từ ánh mặt xin giúp đỡ của nàng Song Ngư đây?

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   xem tử vi Phụ Nữ đào hoa

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 30 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 40 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 54 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 1 giờ 10 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 2 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà