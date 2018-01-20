Những bộ phận này của vợ càng đầy đặn chồng càng giàu sang, phát tài

Tâm linh - Tử vi 20/01/2018 18:33

Phụ nữ cứ sợ đùi to, bắp tay lớn,... mà không biết rằng đây chính là nét phúc tướng, giúp chồng thăng tiến nhanh đến chóng mặt.

Nếu đang sở hữu 4 bộ phận trên cơ thể này đầy đặn, bạn sinh ra đã có số vượng phu ích tử, giúp chồng con được nhờ, gia đình chồng thịnh vượng.

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Phụ nữ thường tự ti vì sở hữu vòng mông quá lớn, thế nhưng họ không biết rằng đây chính là nét phúc tướng giúp chính họ giàu sang, chồng con sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Vòng mông lớn

Người xưa khi chọn dâu rất thích những cô gái có vòng ba đầy đặn, bởi vòng mông lớn khôn chỉ biểu thị khả năng sinh đẻ tốt mà còn là tướng ‘thắt đáy lưng ong’ rất giỏi chiều chồng. Chưa kể, theo nhân tướng học, phụ nữ có vòng ba lớn trời đã định sẵn cuộc sống sung túc, may mắn, thành đạt không thua kém đàn ông. Lấy được phụ nữ có nét tướng này làm vợ, phúc khí sẽ tăng, thành công tự nhiên ập đến liên hồi giúp chồng phất lên như diều gặp gió.

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Gương mặt tròn trịa sẽ giúp chủ nhân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Gương mặt đầy đặn, tròn trịa

Ngày nay,  đa phần phụ nữ đều ao ước mình sở hữu gương mặt V-line với chiếc cằm nhọn, gương mặt thon. Tuy nhiên, theo nhân tướng học phụ nữ có gương mặt đầy đặn, tròn trịa và hai cằm mới là phúc tướng. Sở hữu đường nhân duyên bằng phẳng, êm đẹp, tài vận đỏ như son giúp mẫu phụ nữ này mang lại nhiều duyên may cho chồng con.

Nếu vợ có gò má ửng hồng, lông mày rõ nét thì chồng chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, đếm tiền xái tay vẫn không hết.

Đùi to, tròn đầy

Nếu sở hữu cặp đùi to không ít phụ nữ sẽ buồn tủi, tự ti và ganh tỵ vô cùng với những cô nàng mặc váy ngắn khoe đùi thon. Vậy nhưng, chị em chớ vội buồn vì theo nhân tướng học đùi của người phụ nữ chính là trụ đỡ tài khố của cả gia đình. Đùi càng to, phụ nữ càng thông minh, nhanh nhẹn và khéo léo trong việc quản lý tiền bạc.

Những phụ nữ có đôi chân mảnh khảnh, gầy guộc sẽ vất vả cả đời, làm mãi vẫn không dư được đồng nào.

Những bộ phận này của vợ càng đầy đặn chồng càng giàu sang, phát tài - Ảnh 3
Bắp tay của vợ càng mũm mỉm, đầy đặn chồng càng phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Bắp tay to, nhiều thịt

Những chị em sở hữu bắp tay to, nhiều thịt hãy ăn mừng ngay. Đây chính là nét tướng của người phú quý, có nhiều cơ hội phát tài. Nếu bắp tay to nhưng săn chắc, hậu vận của họ sẽ vô cùng sung túc, an nhàn. Đàn ông cưới được phụ nữ có nét tướng này sẽ tiêu tiền khỏi nghĩ, cứ vơi lại đầy, lười chảy thây vẫn có của tiền đầy nhà.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Muốn được cưng chiều hết mực, cả đời hạnh phúc chị em hãy lấy ngay đàn ông có nét tướng này làm chồng

Muốn được cưng chiều hết mực, cả đời hạnh phúc chị em hãy lấy ngay đàn ông có nét tướng này làm chồng

Chỉ cần lấy đàn ông có nét tướng này làm chồng, phụ nữ sẽ nắm chắc trong tay cuộc sống hạnh phúc, sung túc và được cung phụng như bà hoàng.

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