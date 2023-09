Những bộ phận này của vợ càng đầy đặn chồng càng giàu sang, phát tài

Người xưa khi chọn dâu rất thích những cô gái có vòng ba đầy đặn, bởi vòng mông lớn khôn chỉ biểu thị khả năng sinh đẻ tốt mà còn là tướng ‘thắt đáy lưng ong’ rất giỏi chiều chồng. Chưa kể, theo nhân tướng học, phụ nữ có vòng ba lớn trời đã định sẵn cuộc sống sung túc, may mắn, thành đạt không thua kém đàn ông. Lấy được phụ nữ có nét tướng này làm vợ, phúc khí sẽ tăng, thành công tự nhiên ập đến liên hồi giúp chồng phất lên như diều gặp gió.

Ngày nay, đa phần phụ nữ đều ao ước mình sở hữu gương mặt V-line với chiếc cằm nhọn, gương mặt thon. Tuy nhiên, theo nhân tướng học phụ nữ có gương mặt đầy đặn, tròn trịa và hai cằm mới là phúc tướng. Sở hữu đường nhân duyên bằng phẳng, êm đẹp, tài vận đỏ như son giúp mẫu phụ nữ này mang lại nhiều duyên may cho chồng con.

Nếu vợ có gò má ửng hồng, lông mày rõ nét thì chồng chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, đếm tiền xái tay vẫn không hết.

Đùi to, tròn đầy

Nếu sở hữu cặp đùi to không ít phụ nữ sẽ buồn tủi, tự ti và ganh tỵ vô cùng với những cô nàng mặc váy ngắn khoe đùi thon. Vậy nhưng, chị em chớ vội buồn vì theo nhân tướng học đùi của người phụ nữ chính là trụ đỡ tài khố của cả gia đình. Đùi càng to, phụ nữ càng thông minh, nhanh nhẹn và khéo léo trong việc quản lý tiền bạc.

Những phụ nữ có đôi chân mảnh khảnh, gầy guộc sẽ vất vả cả đời, làm mãi vẫn không dư được đồng nào.

Bắp tay của vợ càng mũm mỉm, đầy đặn chồng càng phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Bắp tay to, nhiều thịt

Những chị em sở hữu bắp tay to, nhiều thịt hãy ăn mừng ngay. Đây chính là nét tướng của người phú quý, có nhiều cơ hội phát tài. Nếu bắp tay to nhưng săn chắc, hậu vận của họ sẽ vô cùng sung túc, an nhàn. Đàn ông cưới được phụ nữ có nét tướng này sẽ tiêu tiền khỏi nghĩ, cứ vơi lại đầy, lười chảy thây vẫn có của tiền đầy nhà.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.