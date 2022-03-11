Nhờ được sao Hồng Loan chiếu mệnh nên trong 15 ngày tới, dù làm công hay làm chủ 3 con giáp có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 11/03/2022 22:31

 15 ngày tới có cát tinh Chính Quan nhập mệnh, 3 con giáp này gặp khá nhiều may mắn. Mọi việc tiến hành thuận lợi, không phải vất vả nhưng vẫn đạt được kết quả như mong đợi.

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con trâu thường là người hiền lành, chịu khó, bền bỉ và kiên trì. Trong cuộc sống, con giáp này sống tình nghĩa, chân thành, biết trước biết sau nên được nhiều người yêu quý. 

 15 ngày tới, sự nghiệp của người tuổi Sửu không có nhiều bước tiến, bạn gặp nhiều đối thủ cạnh tranh, công việc có nhiều trở ngại.

Bước sang tháng 3 Âm lịch, người tuổi Sửu nhận được nhiều cơ hội khẳng định bản thân. Nhờ nỗ lực hết mình, bạn tự mình vượt qua khó khăn, đạt được thành tích đáng kể trong sự nghiệp. Người tuổi Sửu nếu kinh doanh buôn bán thì việc làm ăn ngày càng phát đạt, chốt được nhiều đơn hàng. 

Được quý nhân phù trợ nên tài lôc của bạn trong tháng này rất dồi dào. Người tuổi Sửu chưa có công việc thì tháng này cũng được nhận vào một nơi làm việc có chế độ đãi ngộ tốt.

Tuổi Dậu

 15 ngày tới có cát tinh Chính Quan nhập mệnh, người tuổi Dậu gặp khá nhiều may mắn. Mọi việc tiến hành thuận lợi, không phải vất vả nhưng vẫn đạt được kết quả như mong đợi.

Tuy nhiên để có được thành công thì con giáp may mắn tết Dương lịch này vẫn phải cố gắng và chăm chỉ hơn chứ không thể chỉ dựa vào vận may, bởi trên đời không có gì tự nhiên mà có.

 

Nhờ được sao Hồng Loan chiếu mệnh nên trong 15 ngày tới, dù làm công hay làm chủ 3 con giáp có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Ngày này các mối quan hệ của bạn khá hài hòa càng khiến tinh thần của bạn trở nên phấn chấn, hăng hái hơn hẳn. Nếu đã bận rộn suốt cả một năm qua, bạn nên nhân dịp nghỉ lễ này hãy cứ làm những việc mình muốn làm, gặp người mình muốn gặp.

 

Cũng trong 15 ngày tới, mối quan hệ tình cảm của người độc thân đang có dấu hiệu phát triển lên trên mức bạn bè. Nếu cảm thấy bối rối bạn có thể tham khảo ý kiến của người thân, họ có thể định hướng lối đi cho bạn để có thể nhận được tình cảm chân thành, sáng suốt nhất.

 

Tuổi Tuất

 

Vận trình của người tuổi Tuất có dấu hiệu rất tốt lành, đặc biệt là trên phương diện tình cảm. Nhân dịp nghỉ lễ này, bạn nên dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu, đừng nên quá tham công tiếc việc.

Bạn nên nhớ bạn công việc có thể làm cả đời, nhưng những giá trị tinh thần và tình cảm gia đình thiêng liêng sẽ không bao giờ lấy lại được.

 

Tình hình tài chính của bạn cũng khá dư dả. Có thể thấy rằng hôm nay là ngày hái ra tiền của những người làm kinh doanh, nhờ vậy, cuộc sống cũng trở nên dễ thở hơn. Bản mệnh cũng nên lập những kế hoạch đầu tư để có thể thu về được nhiều lợi nhuận hơn nữa.

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được tiền lương, tiền thưởng nóng từ những ngày cuối năm trước đó nên túi tiền vẫn luôn rủng rỉnh. Hôm nay, bạn có thể dùng tiền để thưởng cho bản thân một món quà.

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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