Nhanh lên còn kịp: Chỉ cần tắm thứ lá này trước mùng 10 tết, bình an, may mắn sẽ tự tìm đến bạn

Được biết đến như một loại rau làm tăng thêm hương vị cho món ăn, rau mùi còn có tác dụng phục hồi cơ thể mệt mỏi. Đông y đã chỉ ra rằng, chỉ cần nấu nước rau mùi tắm sẽ giúp lưu thông khí huyết, hóa giải căng thẳng, mang lại sự thư thái, hồi phục sức khỏe, tinh thần cho người dùng.

Các chuyên gia y học cổ truyền cho rằng tắm nước rau mùi có thể giúp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không chỉ là loại rau gia vị phổ biến trong mọi gian bếp của gia đình Việt, rau mùi còn là một trong những loại cây giúp xả xui hiệu quả. Đây chính là lý do vì sao, cứ đến ngày 29, 30 hoặc trước mùng 10 tết người ta thường dùng cây mùi tàu già để nấu nước tắm. Người xưa tin rằng, trong những thời khắc thiêng liêng như ngày cuối năm và những ngày đầu năm, sự thanh khiến, thơm mát từ rau mùi sẽ giúp gia chủ có một năm như ý, may mắn và bình an.