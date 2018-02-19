Nhanh lên còn kịp: Chỉ cần tắm thứ lá này trước mùng 10 tết, bình an, may mắn sẽ tự tìm đến bạn

Tâm linh - Tử vi 19/02/2018 07:17

Từ 29, 30 cho đến mùng 10 Tết người Việt lại mua thứ lá  này về nấu để tắm, bởi họ cho rằng nó có thể xua đuổi xui xẻo, rước lộc vào nhà.

Được biết đến như một loại rau làm tăng thêm hương vị cho món ăn, rau mùi còn có tác dụng phục hồi cơ thể mệt mỏi. Đông y đã chỉ ra rằng, chỉ cần nấu nước rau mùi tắm sẽ giúp lưu thông khí huyết, hóa giải căng thẳng, mang lại sự thư thái, hồi phục sức khỏe, tinh thần cho người dùng.

Nhanh lên còn kịp: Chỉ cần tắm thứ lá này trước mùng 10 tết, bình an, may mắn sẽ tự tìm đến bạn - Ảnh 1
Các chuyên gia y học cổ truyền cho rằng tắm nước rau mùi có thể giúp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không chỉ là loại rau gia vị phổ biến trong mọi gian bếp của gia đình Việt, rau mùi còn là một trong những loại cây giúp xả xui hiệu quả. Đây chính là lý do vì sao, cứ đến ngày 29, 30 hoặc trước mùng 10 tết người ta thường dùng cây mùi tàu già để nấu nước tắm. Người xưa tin rằng, trong những thời khắc thiêng liêng như ngày cuối năm và những ngày đầu năm, sự thanh khiến, thơm mát từ rau mùi sẽ giúp gia chủ có một năm như ý, may mắn và bình an.

Nhanh lên còn kịp: Chỉ cần tắm thứ lá này trước mùng 10 tết, bình an, may mắn sẽ tự tìm đến bạn - Ảnh 2
Nồi nước rau mùi nghi ngút khói nóng sẽ giúp gia chủ xả sạch vận xui, đón lộc đón tài trong năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài dùng để tắm, gia chủ còn có thể dùng nước lá mùi để xông nhà những ngày đầu năm. Theo đó, nhờ “vía" của rau mùi mà mọi xui xẻo, đen đủi của năm cũ sẽ được gột rửa, đón chào năm mới với những điều tốt lành sẽ đến với gia chủ.

Lưu ý: Khi chọn rau mùi để tắm xả xui hay xông nhà đầu, cuối năm gia chủ nên chọn những cây rau mùi già. Đơn giản là bởi, rau mùi càng già sẽ càng thơm tho, càng phát huy được tác dụng phong thủy của mình.

Nhanh lên còn kịp: Chỉ cần tắm thứ lá này trước mùng 10 tết, bình an, may mắn sẽ tự tìm đến bạn - Ảnh 3
Ném muối qua vai cũng là một trong những mẹo xả xui hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài dùng lá rau mùi, người xưa còn có mẹo ném muối qua vai trái để rũ bỏ những điều không may lại phía sau. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ việc bốc một nắm muối sạch trong tay thật chắc, sau đó ném qua vai trái của mình, đầu không ngoảnh lại, bước về phía trước. Nếu là nam giới, hãy nắm muối bằng tay trái và đi về phía trước 7 bước, nếu là nữ giới, hãy nắm muối bằng tay phải, sau khi ném muối hãy đi về phía trước 9 bước. Gia chủ dù là nam hay nữ, đều phải ném muối qua vai trái mới có tác dụng.

Mang hạt đậu xanh trên người cũng là một trong những mẹo thu hút tài lộc, mang lại may mắn cho gia chủ. Chỉ cần chọn những hạt đậu xanh căng bóng, mập mạp cho vào ví tự khắc tiền tài, danh vọng sẽ gõ cửa nhà bạn (nếu là nữ giới bạn hãy dùng 9 hạt, nam giới thì 7 hạt).

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

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Muốn xui xẻo tránh xa, vận may lại gần gia chủ hãy làm ngay điều này dịp cuối năm để bước sang năm mới như ý.

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