Nhà tiên tri mù lừng danh ấn định 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng' trong buổi sáng Thứ 3 ngày 29/11: Ôm trọn bạc vàng, gặp nhiều may mắn, tình tiền đỏ thắm, vận trình hanh thông

Những người tuổi Dần rất dũng cảm cạnh tranh và có tinh thần mạo hiểm. Họ luôn làm việc chăm chỉ và có năng lượng tích cực nên đi đâu cũng dễ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.

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Đối với người tuổi Dần, vận may sẽ đến bất ngờ vào trong thời gian này. Tử vi có lời khuyên rằng con giáp này hãy nắm bắt thật tốt cơ hội để củng cố vị trí, gặt hái được thành công. Người tuổi Dần vốn có ham muốn kiếm tiền mạnh mẽ, bị cuốn hút bởi quyền lực và địa vị, sẽ không chấp nhận sự rảnh rỗi và nhàm chán. Họ sẽ không ngừng học hỏi và phát triển mình để có thể đạt được cả tiền bạc, địa vị và quyền lực. Đây sẽ là khoảng thời gian nhiều người phải bất ngờ với bước phát triển của người tuổi Dần.

Tuổi Mão

Theo tử vi hàng ngày, con giáp lâng lâng hạnh phúc vào trong thời gian này cũng vì tài lộc chảy vào túi ào ào đến bất ngờ. Không chỉ chuyện tài chính khởi sắc mỹ mãn mà chuyện tình cảm của con giáp tuổi Mão và một nửa của mình có thể nói là tốt đẹp. Không những thế, chính thái độ hòa nhã, nhiệt tình giúp bạn xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên trong gia đình.