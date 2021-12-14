Người tuổi Dần, Tỵ, Ngọ, Mùi phát tài trong 3 tháng âm lịch năm 2022: Người tiêu không hết, kẻ thì số dư trong tài khoản liên tục 'ting ting'

Tâm linh - Tử vi 14/12/2021 08:42

Các con giáp Dần, Tỵ, Ngọ, Mùi sẽ không bằng lòng với hiện trạng, họ sẽ chăm chỉ và phát tài trong ba tháng âm lịch này năm 2022. Đây sẽ là 1 năm bội thu của những con giáp này với tiền tài và cả danh vọng.

Tháng giêng âm lịch

Trong tháng này, vận trình tài lộc của tuổi hổ, rắn, ngựa và con dê sẽ đạt đến đỉnh cao, không chỉ tài lộc dồi dào, cộng với niềm vui tương ứng, nó đã đẩy nhanh tốc độ của những con hổ, con rắn. Đây sẽ là một tháng với những bất ngờ của những người tuổi này. Tài lộc liên tục kéo đến, khiến người đón nhận cũng phải choáng ngợp và không tin vào mắt của mình.

Tu vi thang sinh 1

Ngựa và dê đặc biệt kiếm tiền tốt vào năm 2022, nhất định đạt được nhiều của cải, đặc biệt nếu bạn hợp tác với mọi người và "song kiếm hợp bích" thì hiệu quả sẽ tốt hơn, vì vậy bạn có thể lập kế hoạch tùy theo tình hình thực tế của mình.

Tháng năm âm lịch

Thời tiết tháng 5 âm lịch nắng nóng, lòng người dâng cao, người cầm tinh con hổ, rắn, ngựa, dê này rất thích ra ngoài, gặp gỡ nhiều bạn bè mới, cơ hội làm ăn mới chắc chắn sẽ thành công, được quý nhân giúp đỡ, nếu có thể nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp, được quý nhân giúp đỡ thì cuối cùng chắc chắn sẽ có nhiều thăng tiến, tạo được nhiều cơ hội làm ăn phát tài.

Tu vi thang sinh 2

Không chỉ về tài lộc tích cực mà cả về đầu tư và quản lý tài chính trong tháng này cũng rất suôn sẻ, bạn sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn. Nếu như những con giáp khác không có quá nhiều thuận lợi và may mắn. Thì trong tháng âm lịch này những người thuộc tuổi hổ, rắn, ngựa và dê lại có những bất ngờ khó đoán trước được. Dĩ nhiên, những bất ngờ ấy chính là những thần tài đang đón chờ họ.

Tháng 12 âm lịch

Cũng giống như tháng Giêng âm lịch, tháng Chạp cũng là tháng vượng khí đối với hổ, rắn, ngựa, dê, kiềm chế bản thân, không nên tự cao, nếu không sẽ có kẻ xấu xung quanh hại mình, ngoài ra tháng này vượng nhất về tài lộc, cuối năm sẽ có làm cho họ giàu có và tài lộc sẽ thịnh vượng nhất.

Tu vi thang sinh 3

Để kết thúc một năm với quá nhiều điều may mắn thì tháng này các tuổi này lại tiếp tục nhận tin vui. Trong công việc có sự thăng hoa, tiền tài cũng dư dả hơn và có của ăn của để. Khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và hết lời khen ngợi không kịp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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