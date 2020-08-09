Người ta vẫn thường nói tháng 2 là tháng của yêu thương, của những nguồn nhựa sống đang đâm chồi nảy lộc xanh. Những người sinh tháng 2 đâu đó mang trong mình sức sống mãnh liệt cùng năng lượng tràn đầy. Vậy người sinh tháng 2 cung gì ? Vận mệnh tương lai ra sao, tốt hay xấu? Mời các bạn hãy cùng Phunugiadinh tìm hiểu trong bài viết sau đây!

Mỗi người sinh ra sẽ có một ngày sinh và tương ứng là cung hoàng đạo riêng cho mình. Dựa vào ngày tháng sinh chính xác của bản thân, bạn sẽ biết được cung hoàng đạo đó. Cụ thể là những người sinh tháng 2 sẽ được chia làm 2 cung hoàng đạo. Ai sinh từ ngày 01/02 – 18/02 thì thuộc cung Bảo Bình, còn sinh từ ngày 19/02 – 28, 29/02 thì thuộc cung Song Ngư.

Người sinh tháng 2 thuộc cung gì ? Tháng 2 cung hoàng đạo gì? Đó là những câu hỏi được tìm kiếm trên google rất nhiều bởi những người sinh tháng 2.

Dù bạn là nam hay nữ, người sinh tháng 2 là tuýp người thông minh, sắc sảo và luôn tràn đầy năng lượng. Họ luôn có những suy nghĩ trừu tượng, thích sống thoải mái, tự do.

Người sinh tháng 2 là người thông minh, sắc sảo - Ảnh minh họa: Internet

Khi chịu tác động từ bên ngoài, thỉnh thoảng họ rất dễ dàng thay đổi mọi thứ. Họ không trung thành với thứ gì đó quá lâu, kể cả trong tình yêu. Cô nàng sinh tháng 2 là mẫu người phụ nữ của gia đình, không chỉ thông minh, tài giỏi, cô còn sở hữu ngoại hình ưa nhìn và gợi cảm.

Ngược lại, cánh mày râu sinh ra trong tháng 2 là người nhút nhát, rụt rè, thường e ngại trong giao tiếp, không thích tiếp xúc nhiều với những người xung quanh. Nói tóm lại, dù bạn là nam hay nữ thì một khi sinh trong tháng 2 đều là người tài giỏi, có khả năng lãnh đạo tốt, luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định nào đó.

Đặc điểm nổi bật của cung Bảo Bình tháng 2 (01/02 – 18/02)

Tính cách

Người sinh tháng 2 thường có tính cách nổi bật, dù là nam hay nữ, thích làm những gì mình muốn, không ngừng thay đổi bản thân để thích nghi với từng hoàn cảnh. Họ có nhiều tham vọng nhưng lại sẵn sàng giẫm đạp lên lợi ích của người khác để có lợi cho bản thân mình.

Bảo Bình là người có tính cách nổi bật - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi tính cách này khiến họ buồn tẻ, cô đơn. Các mối quan hệ giao tiếp dần xa cách, có khoảng cách nhất định. Với họ, mọi việc luôn rõ ràng nhưng đôi khi những lời nói quá thẳng thắn sẽ làm mất lòng những người xung quanh, khiến họ khó chịu.

Sự nghiệp

Bảo Bình có chí tiến thủ cao. Mặc dù bản thân không thông minh hay tài giỏi hơn người nhưng họ lại cố gắng, cần cù vượt khó. Chính điều đó lại đem đến thành công và may mắn cho họ, sự nghiệp công danh trong tương lai cực kỳ tươi sáng.



Bảo Bình là người có chí tiến thủ, cần cù - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù công việc kinh doanh của Bảo Bình không được suôn sẻ như ý muốn nhưng tính cách rõ ràng, biết điểm dừng lại mang lại may mắn. Họ luôn lấy thất bại làm nền tảng phấn đấu cho sự nghiệp trong tương lai.

Tình yêu, hôn nhân

Các cô nàng Bảo Bình tháng 2 là tuýp người gợi cảm, quyến rũ. Do đó, không khó để họ có thể tìm được một người chung thủy, chân thành. Thường thì những người thuộc cung Bảo Bình yêu ghét cực kỳ rõ ràng. Một khi đã yêu thì họ luôn dành hết con tim cho đối phương.

Trong cuộc sống gia đình, Bảo Bình là mẫu người vợ, người chồng lý tưởng. Họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc, là bờ vai vững chắc để người kia vững vàng phát triển sự nghiệp.

Đặc điểm nổi bật của Song Ngư tháng 2 (19/02 – 28, 29/02)

Tính cách

Song Ngư thường yêu âm nhạc, có máu nghệ thuật trong người. Họ luôn sở hữu tính cách cao đẹp, thích giúp đỡ người khác mà chẳng cần báo đáp. Thỉnh thoảng, họ quên đi cả lợi ích của chính bản thân mình để quan tâm người khác.

Song Ngư có tính nghệ thuật, đam mê âm nhạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sự nhút nhát, tin người lại chính là nhược điểm lớn nhất của Song Ngư. Song Ngư dễ bị người khác lợi dụng, lừa gạt, đôi khi sống quá mơ mộng, không thực tế. Họ luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp, nhưng đôi khi lại quá áp đặt nó vào cuộc sống. Không không đạt được mục tiêu nào đó, họ dễ suy sụp tinh thần và nhận lại nhiều cay đắng, tổn thương.

Sự nghiệp

Sự nghiệp công danh của Song Ngư cực kỳ sáng lạn, tới đâu cũng được quý nhân giúp đỡ. Cuộc sống luôn yên bình, vô tư, thoải mái. Gia đạo hạnh phúc, bình an, tiền của vật chất rủng rỉnh đầy túi, đong đầy.

Với tài trí hơn người cùng bản lĩnh của mình, Song Ngư luôn biết nắm bắt thời cơ để phát triển sự nghiệp. Một lợi thế khác của Song Ngư chính là sự nhanh nhẹn, giúp họ đạt được sự thành công dễ dàng. Sự nghiệp rộng mở, có nhiều tốt đẹp ở phía trước.

Song Ngư luôn tài trí hơn người, nắm bắt tốt thời cơ - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu, hôn nhân

Trong chuyện tình cảm, Song Ngư không thích bị kiểm soát, gò bó bởi bất cứ ai. Càng kiểm soát Song Ngư, mối quan hệ càng dễ bị rạn nứt. Song Ngư vốn là người hoàn hảo, luôn dành trọn trái tim cho người mình thương yêu.

Tuy nhiên, họ lại đặt ra nhiều tiêu chí về mẫu người yêu lý tưởng nên đường tình duyên hơi muộn mạng. Khi có được tình yêu rồi, họ lại rất trân trọng nó. Song Ngư luôn coi trọng tình cảm và đặt gia đình lên hàng đầu.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi sinh tháng 2 cung gì. Tóm lại, người sinh tháng 2 thuộc cung Bảo Bình hoặc Song Ngư. Hầu hết người sinh tháng 2 có nhân cách tốt, luôn được mọi người xung quanh quý mến, yêu thương.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.