Ngũ hành cung mạng gặp thuận lợi được Lộc Thần bảo hộ, đúng 3 ngày tới, 3 con giáp này có tài có lộc, cuộc sống sung túc đủ đầy

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão rộng mở trong 3 ngày tới. Với cách giải quyết tình huống thông minh, linh hoạt, bạn dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, thậm chí được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Xem tử vi 12 con giáp, Ngũ Quỷ xuất hiện cũng cảnh báo bạn cần phải chú ý đến kẻ tiểu nhân rình rập tìm cách ném đá giấu tay, gây ảnh hưởng danh tiếng của bạn. Tốt nhất, bạn cần có lòng đề phòng những kẻ ghen ăn tức ở.

Cũng nhờ những thành tích tốt đẹp trong công việc, bạn được cất nhắc tăng lương, hoặc ít nhất cũng là thưởng nóng. Với người làm kinh tế, bạn nắm bắt được xu thế thị trường nên là người đi tiên phong, thậm chí là người dẫn đầu cho một trào lưu mới, nhờ đó mà nguồn thu ngày một tăng tiến.

Phương diện tình cảm khá nhạt nhòa bởi bạn chưa biết cách cân bằng thời gian giữa sự nghiệp và cuộc sống. Bạn cống hiến quá nhiều cho công việc của mình mà quên mất quan tâm đến người thân. Nếu cứ tiếp tục thế này, quan hệ giữa bạn và mọi người sẽ ngày càng xa cách đấy.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dậu đa phần đều siêng năng, tỉ mỉ, cẩn trọng và có tinh thần trách nhiệm. Con giáp này thường được biết đến với tính cách trung thực và chính trực. Tính cách này giúp họ xây dựng được lòng tin và tạo dựng mối quan hệ vững chắc với người khác.

Con giáp này hướng ngoại và lý tưởng cao. Họ quan tâm đến cộng đồng và có ý thức xã hội mạnh mẽ. Tính cách này thể hiện sự mong muốn thay đổi và cống hiến cho xã hội, đồng thời tạo động lực cho họ trong công việc và cuộc sống.

Những người tuổi gà có thể đón quý nhân phù trợ vào tháng 5 Âm lịch. Họ sẽ được hỗ trợ, bảo vệ hoặc ít nhất cũng là ủng hộ về tinh thần. Quý nhân của họ có thể là gia đình, bạn bè hoặc cấp trên của họ.

Những người sẽ hướng dẫn và hỗ trợ người tuổi Dậu, giúp họ đạt được những bước đột phá và thành công trong sự nghiệp.

3 ngày tới, con giáp tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều tin vui. Điều này bao gồm tin vui về chuyện tình yêu, hôn nhân, đoàn tụ gia đình hoặc thăng tiến nghề nghiệp.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi 3 ngày tới, người tuổi Tý có thể sẽ nhận được nhiều may mắn trong công việc và cả tiền bạc nữa. Vận may tới lần này là điều mà không phải ai cũng có được, bạn hãy trân trọng những cơ hội mình đang có nhé.

Công việc của Tý gần như không vấp phải bất cứ khó khăn nào. Dù có lúc đối mặt với thử thách nhưng vượt qua rất nhanh nên nhìn chung không có điều gì cần lo lắng, bạn vì thế mà có thời gian chăm sóc mối quan hệ xung quanh mình.

Đây là thời điểm bạn có thể mở rộng các mối quan hệ xã giao, tìm kiếm thêm nhiều sự ủng hộ từ những người đồng nghiệp bên cạnh, nhờ vậy công việc của những chú Chuột sẽ đạt được những bước tiến mà trước giờ bạn chưa tưởng tượng được.

Tiền bạc có thể về vào ngày đầu tuần nhưng con giáp này vẫn nên có kế hoạch từ trước để tránh tổn thất. Nhất là khi giữa tuần có hung tinh gây hại nên bạn càng phải dè chừng, nhất cử nhất động không được chủ quan.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.