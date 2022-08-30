Theo tử vi , đây sẽ là khoảng thời gian những cô cậu Mèo có sự biến chuyển rõ rệt trong công việc. Bất chấp tình hình khó khăn chung, bản mệnh vẫn phát huy được các thế mạnh và ngày càng hoàn thiện mình.

Đầu tiên, khi nói đến những con giáp bứt phá thành công trong đầu tháng 9 dương lịch phải kể tới người tuổi Mão.

Lời khuyên dành cho người tuổi Mèo trong đầu tháng là đừng ngại tìm hiểu những lĩnh vực mới. Đó hoàn toàn có thể là cánh cửa mở ra cho bản mệnh những cơ hội tuyệt vời. Trong việc hợp tác làm ăn, phải luôn đưa chữ tín lên đầu.

Tuổi Mão vốn thông minh song khá cả nể. Bước sang tháng 9 dương lịch, con giáp này nhờ đưa ra được những đánh giá chuẩn xác, quyết định dứt khoát hơn mà thành công là điều nằm trong tầm tay. Sự thuận lợi trong công việc cũng sẽ kéo theo sự gia tăng trong tài lộc.

Với người làm kinh doanh, đây là khoảng thời gian có nhiều thuận lợi song chớ vội vàng đưa ra quyết định với các khoản đầu tư mới cùng nhiều lời hứa hẹn. Với người làm công ăn lương, tuổi Mão không nên cả nể mà cho vay số tiền lớn, tránh tự đưa mình vào rắc rối.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi chiếu mệnh cho rằng, tháng 9 dương lịch hứa hẹn là khoảng thời gian tuổi Tỵ có nhiều sự biến chuyển tích cực trong sự nghiệp. Đây là lúc để con giáp này tập trung phát triển bản thân và thể hiện năng lực của mình.

Bước vào tháng mới, Với sự trợ lực của thiên thời và địa lợi, tuổi Tỵ như được gặp thời. Chỉ còn yếu tố nhân hòa nữa là vạn sự thành, một năm với nhiều sự gặt hái.

Thời điểm này cực kỳ thuận lợi cho bản mệnh mở rộng ngoại giao với những người quyền thế. Thời đến họ sẽ là những quý nhân có thể giúp bạn trên con đường thăng tiến vượt bậc.

Bản thân luôn nỗ lực không ngừng lại được sự hỗ trợ từ quý nhân, con đường thăng tiến được trải rộng với người tuổi Tỵ.

Thời cơ đã tới, quan lộ rộng mở, đương sự còn chờ gì nữa mà không tiến bước về phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hãy tự tin vào chính mình, thể hiện năng lực của bản thân nhé. Đầu tháng 9 dương lịch hứa hẹn là khoảng thời gian con giáp này sẽ tạo nên sự bùng nổ.

Tử vi tuổi Hợi, không có nhiều hung tinh chiếu mệnh, vì thế mà xuyên suốt tử vi tuổi Hợi là cảm giác bình ổn, chưa có tín hiệu mang tính bùng nổ hay đột phá, nhưng trong đầu tháng 9 phải dùng thúng đựng tiền. Có thời điểm bình ổn gây khá nhiều bất lợi, lúc ấy rất cần phải đánh thức tiềm năng trong bạn thì mới gặt hái thành công rực rỡ. Tháng này tốt cho việc thăng tiến lên các chức vụ phó, phụ, trợ lý, hỗ trợ.

Đồng thời cũng thúc đẩy nhiều nguồn thu nhập phụ, góp phần cải thiện đáng kể tình hình tài chính trong năm. Thu nhập ngày càng gia tăng do có thêm nhiều nguồn thu phụ từ kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản…

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo.