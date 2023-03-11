Ngọc Hoàng chiếu cố ban phúc phần viên mãn cho 3 con giáp vào thời điểm cuối tuần: Lộc bay vào người, vàng rải trên đầu, quơ tay ôm tiền, một bước hút sạch may mắn

Tâm linh - Tử vi 11/03/2023 08:30

Tử vi dự đoán cuối cùng 3 con giáp có quý nhân phù trợ, tài lộc tăng cao, cuộc sống sung túc hạnh phúc.

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp này sống chân thành, cởi mở, thẳng thắn và có trách nhiệm. Tuy vậy, thời gian trước đây, tài vận của người tuổi Tỵ không được tốt. Họ cố gắng cũng không được ghi nhận. Kết quả công việc không được như kỳ vọng.

Ngọc Hoàng chiếu cố ban phúc phần viên mãn cho 3 con giáp vào thời điểm cuối tuần: Lộc bay vào người, vàng rải trên đầu, quơ tay ôm tiền, một bước hút sạch may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng. Trong khi đó, người đang chưa có công việc cũng tìm được việc làm phù hợp với bản thân. Con giáp này kinh doanh ăn nên làm ra, tiền bạc cứ thế đổ ào ào vào túi.

Tuổi Mão

Theo tử vi, những người tuổi Mão thực sự tích cực từ trong suy nghĩ. Họ giao tiếp tốt và thường có thái độ sống tích cực trong mọi khía cạnh. Khi phải đối mặt với một số nghi ngờ từ thế giới bên ngoài, họ có khả năng vượt qua khó khăn bằng chính nỗ lực của bản thân mình.

Ngọc Hoàng chiếu cố ban phúc phần viên mãn cho 3 con giáp vào thời điểm cuối tuần: Lộc bay vào người, vàng rải trên đầu, quơ tay ôm tiền, một bước hút sạch may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão sẽ phát huy hết khả năng để tận dụng cơ hội cũng như tạo ra cơ hội phát triển cho mình. Họ ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, có lập trường kiên định. Khi có mục tiêu rõ ràng, người tuổi này sẽ phát triển vững chắc trong sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Con giáp phát tài gọi tên người tuổi Dậu. Bản mệnh có cơ hội phát tài chỉ dựa vào may mắn của mình. Tuy nhiên, khi cầm trong tay khoản tiền từ trên trời rơi xuống, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý, chớ phung phí kẻo "của thiên trả địa". 

Ngọc Hoàng chiếu cố ban phúc phần viên mãn cho 3 con giáp vào thời điểm cuối tuần: Lộc bay vào người, vàng rải trên đầu, quơ tay ôm tiền, một bước hút sạch may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh có thể bất ngờ tìm ra lối đi riêng, khiến tiền đổ về trong túi nhanh chóng. Bạn là người đặt những bước đầu tiên trên lĩnh vực này nên chẳng ngại đối thủ cạnh tranh. Thậm chí, nhiều người còn sẵn sàng hợp tác với bạn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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