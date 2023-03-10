Quan Âm độ trì 3 con giáp đại cát đại lộc vào 5 ngày từ 11 đến 15/3: Tài Lộc tăng đột biến, đánh đâu thắng đó, tiền rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 16:00

Tiết lộ những con giáp lâng lâng hạnh phúc vào 5 ngày, khuyên 3 bản mệnh nhớ trân trọng những giây phút quý giá này bên những người thân yêu của mình bạn nhé.

 

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần rất dũng cảm cạnh tranh và có tinh thần mạo hiểm. Họ luôn làm việc chăm chỉ và có năng lượng tích cực nên đi đâu cũng dễ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Đối với người tuổi Dần, vận may sẽ đến bất ngờ vào thời điểm này.

Quan Âm độ trì 3 con giáp đại cát đại lộc vào 5 ngày từ 11 đến 15/3: Tài Lộc tăng đột biến, đánh đâu thắng đó, tiền rơi trúng đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi có lời khuyên rằng con giáp này hãy nắm bắt thật tốt cơ hội để củng cố vị trí, gặt hái được thành công. Người tuổi Dần vốn có ham muốn kiếm tiền mạnh mẽ, bị cuốn hút bởi quyền lực và địa vị, sẽ không chấp nhận sự rảnh rỗi và nhàm chán. Họ sẽ không ngừng học hỏi và phát triển mình để có thể đạt được cả tiền bạc, địa vị và quyền lực. Đây sẽ là khoảng thời gian nhiều người phải bất ngờ với bước phát triển của người tuổi Dần.

Tuổi Mão

Theo Tử vi hàng ngày, con giáp lâng lâng hạnh phúc vào thời điểm này cũng vì tài lộc chảy vào túi ào ào đến bất ngờ. Không chỉ chuyện tài chính khởi sắc mỹ mãn mà chuyện tình cảm của con giáp tuổi Mão và một nửa của mình có thể nói là tốt đẹp. Không những thế, chính thái độ hòa nhã, nhiệt tình giúp bạn xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên trong gia đình.

Quan Âm độ trì 3 con giáp đại cát đại lộc vào 5 ngày từ 11 đến 15/3: Tài Lộc tăng đột biến, đánh đâu thắng đó, tiền rơi trúng đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh cùng một nửa của mình đang trải qua những ngày tình cảm yên bình. Hai người còn giúp đỡ là chỗ dựa cho nhau vượt qua những lúc khó khăn của cuộc sống.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân tính tình lém lỉnh hài hước và vui vẻ. Trong giao tiếp với mọi người, con giáp này có nét duyên dáng riêng, sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao nên thường giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp tuổi Thân sống giản dị, nhân từ, tốt bụng với mọi người.

Quan Âm độ trì 3 con giáp đại cát đại lộc vào 5 ngày từ 11 đến 15/3: Tài Lộc tăng đột biến, đánh đâu thắng đó, tiền rơi trúng đầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Họ thường giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình mà không toan tính thiệt hơn. Người tuổi Thân tuy xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn không ngừng vươn lên hoàn thiện bản thân.Tuy lúc trước gặp không ít khó khăn, va vấp nhưng họ không nản lòng, tiếp tục nỗ lực. Đến thời điểm này họ được dự đoán sẽ trở thành người thắng thế, thành đạt trong sự nghiệp.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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