Mở túi hứng tiền liên tiếp từ ngày 3/1 đến 14/1, 3 con giáp mua nhà tậu xe, đổi đời trong nháy mắt, hưởng phúc báo vô biên

Tâm linh - Tử vi 02/01/2023 07:36

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong thời gian từ ngày 3/1 đến 14/1, mọi kế hoạch của bạn đang tiến triển vô cùng suôn sẻ. Hãy cố gắng để gặt hái trái ngọt nhé.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp may mắn đầu tiên trong thời gian từ ngày 3/1 đến 14/1. Bạn sẽ vượng tình lại vượng cả tài. Nhân duyên rộng mở nhờ sao Thái Âm nhập mệnh, bạn đón những tín hiệu tích cực trong mối quan hệ của mình. Với những ai đã tìm được nửa kia, bạn và người ấy ngày một gắn bó hơn, mâu thuẫn dần được tháo gỡ và đôi bên thêm hiểu về nhau.

Sự nghiệp cũng phát triển thuận lợi nhờ những mối quan hệ tốt đẹp mà bạn đã mất công xây dựng từ trước đó. Sao Thái Âm mở ra nhiều cơ hội hợp tác, ký kết làm ăn, thành tích mà bạn đạt được vô cùng đáng nể. Sự nghiệp cũng phát triển thuận lợi nhờ những mối quan hệ tốt đẹp mà bạn đã mất công xây dựng từ trước đó. Sao Thái Âm mở ra nhiều cơ hội hợp tác, ký kết làm ăn, thành tích mà bạn đạt được trong tuần này vô cùng đáng nể.

Mở túi hứng tiền liên tiếp từ ngày 3/1 đến 14/1, 3 con giáp mua nhà tậu xe, đổi đời trong nháy mắt, hưởng phúc báo vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Người tuổi Tị trải qua thời gian từ ngày 3/1 đến 14/1 khá bình yên và suôn sẻ nhờ có cát tinh chiếu mệnh. Cuộc sống của bạn đang dần trở về quỹ đạo, vì không còn những biến cố hay sự kiện đột xuất nào xảy đến nữa nên bạn hoàn toàn có thể thoải mái thực hiện kế hoạch của mình. Công việc ở thời điểm này có những tiến triển đáng mừng, song con giáp này không nên chủ quan mà ngủ quên trên chiến thắng quá lâu.

Hãy luôn có cách để duy trì sự sáng tạo và hứng khởi của mình. Tài lộc cũng có sự khởi khắc khi nguồn thu chính và phụ đều tăng. Dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực gì thì cũng sẽ có được tiền bạc rủng rỉnh, nếu tiêu xài hợp lý thì còn tiết kiệm được một khoản dôi dư, cuộc sống chẳng còn eo hẹp.

Mở túi hứng tiền liên tiếp từ ngày 3/1 đến 14/1, 3 con giáp mua nhà tậu xe, đổi đời trong nháy mắt, hưởng phúc báo vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dự đoán từ ngày 3/1 đến 14/1, vận đào hoa của người tuổi Mùi được dịp nở rộ khi có sự trợ giúp của sao Bách Việt. Người đã có gia đình hoặc đang yêu sẽ đón thêm tin vui, cuộc sống vợ chồng được an ủi khá nhiều sau những khúc mắc trước đó. Người độc thân biết mình cần gì, bạn đặt ra những tiêu chuẩn phù hợp nên dễ dàng tìm được người trong mộng. 

Ấn Quan cùng tác động sẽ giúp sự nghiệp của Mùi bước lên một tầm cao mới. Xuất phát từ mong muốn được thể hiện bản lĩnh, bạn đang dần chứng tỏ được bản thân là người có năng lực và sẽ không nao núng trước tình thế khó khăn. Bạn cũng có nhiều cơ hội để cải thiện tài chính, thậm chí tiền bạc còn tự theo nhau đổ về nhà mà bạn không cần phải cố gắng quá nhiều.

Mở túi hứng tiền liên tiếp từ ngày 3/1 đến 14/1, 3 con giáp mua nhà tậu xe, đổi đời trong nháy mắt, hưởng phúc báo vô biên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nước chảy chỗ trũng, sau ngày mai (27/12/2022), 3 tuổi lộc lá tràn trề, tài lộc bùng nổ, số đỏ cả tình lẫn tiền

Nước chảy chỗ trũng, sau ngày mai (27/12/2022), 3 tuổi lộc lá tràn trề, tài lộc bùng nổ, số đỏ cả tình lẫn tiền

Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài sau ngày mai (27/12/2022). Nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, bạn chỉ cần nắm bắt và quyết tâm thực hiện thì ắt kiếm về một khoản lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 2 ngày 2/1/2023 tử vi đầu năm 2023 tử vi ngày 2/1/2023 tu vi 12 con giap 2/1/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 33 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 1 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 2 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia