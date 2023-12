Từ ngày 28/12/2022 đến 15/1/2023, Thần Tài phát lì xì, 3 con giáp được trời chỉ định số giàu sang, cát tinh chiếu mệnh, làm đâu thắng đó, tài lộc nhân đôi

Tử vi cho biết, từ ngày 28/12/2022 đến 15/1/2023, Thần Tài sẽ mang đến nhiều tin vui cho tuổi Mùi. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên Mùi không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc. Tài lộc của Mùi ngày một dồi dào, đây chính là câu trả lời cho sự nỗ lực suốt bấy lâu nay của những chú Dê.

Mùi có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống sung túc, ấm no. Con giáp này khá tham vọng, muốn mọi thứ đều thật viên mãn. Mùi luôn yêu thương gia đình và tìm mọi cách để chăm sóc cho những người thân của mình một cách đầy đủ nhất.

Tuổi Thân

Thân dù có khó khăn đến đâu cũng có thể là người thông minh, tự lập. Theo tử vi học dự báo, từ ngày 28/12/2022 đến 15/1/2023, mọi việc của tuổi Thân sẽ thuận lợi, thăng hoa bất ngờ, tiền bạc tìm đến tận cửa. Thân sẽ rất may mắn về tài lộc, không chỉ thu nhập từ công việc tăng gấp đôi mà còn thu nhập từ các khoản đầu tư khác cũng cải thiện rõ rệt.

Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính, nhờ tinh thần tích cực cùng vận may có được, Thân sẽ thu về kết quả bất ngờ. Tài lộc đổ vào túi, con giáp may mắn này còn có cơ hội phát triển cao hơn trong sự nghiệp. Chỉ cần không ngừng cố gắng, thử thách bản thân, Thân sẽ có nhiều may mắn hơn trong tương lai. Đặc biệt, chuyện tình cảm của Thân cũng rất vui vẻ, hạnh phúc.