Mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp có tài lộc khởi sắc, công danh thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh đầu tháng 4/2022

Tâm linh - Tử vi 08/04/2022 11:05

Bắt đầu từ ngày 9/4, 3 con giáp này mở cửa đón Thần Tài. Công việc, sự nghiệp của họ đều khởi sắc.

Tuổi Mão 

Mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp có tài lộc khởi sắc, công danh thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh đầu tháng 4/2022 - Ảnh 1
Từ ngày 9/4, người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường là người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn. Họ có con mắt tinh tường, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này tốt bụng, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Con giáp này có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng được áp lực công việc và cuộc sống.

Từ ngày 9/4, người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Ngay từ đầu tháng, con giáp này đã nhận thêm cơ hội thăng tiến trong công việc. Nhờ đạt được thành tích tốt, con giáp này sẽ sớm thăng quan tiến chức, lương thưởng đều cải thiện.

Ngoài ra, người làm kinh doanh cũng có thêm cơ hội hợp tác làm ăn. Những người buôn bán nhỏ cũng được tạo điều kiện, tiếp cận khách hàng. Người tuổi Mão làm việc chăm chỉ, tận tụy nên sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

Tuổi Tuất

Mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp có tài lộc khởi sắc, công danh thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh đầu tháng 4/2022 - Ảnh 2
 Từ ngày 9/4, tài vận của con giáp này có nhiều khởi sắc. Những khó khăn trong sự nghiệp của họ có thể được giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính cách đơn giản, trung thực. Họ đối xử với mọi người hết sức thẳng thắn, không gian dối. Vận khí của con giáp tuổi Tuất trong năm vừa qua không tốt, sự nghiệp trì trệ, thậm chí thua lỗ. Sự nghiệp của họ đứng trên bờ vực khủng khoảng.

Tuy nhiên, từ ngày 9/4, tài vận của con giáp này có nhiều khởi sắc. Những khó khăn trong sự nghiệp của họ có thể được giải quyết.

Cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở với người tuổi Tuất. Con giáp này nếu làm kinh doanh thì quét sạch vận đen, vận đỏ tới nhà, đầu tư đâu, sinh lời đó. Những người trồng trọt chăn nuôi thì cây trồng tươi tốt, vật nuôi khỏe mạnh, mau lớn, hứa hẹn vụ mùa bội thu.

Tuy sự nghiệp có nhiều điểm sáng nhưng thời gian gần đây, sức khỏe của người tuổi Tuất không tốt. Con giáp này thường xuyên phải di chuyển xa nên dễ mắc bệnh đường tiêu hóa, đường hô hấp.

Tuổi Thân

Mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp có tài lộc khởi sắc, công danh thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh đầu tháng 4/2022 - Ảnh 3
Từ ngày 9/4, người tuổi khỉ sẽ được sao tốt chiếu mệnh, Thần Tài ban phát của cải - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi khỉ thông minh, khôn ngoan và tinh tế. Họ rất nhanh trí và thường nghĩ ra nhiều cách khách nhau để giải quyết vấn đề. Con giáp này cũng rất khéo tay và có nhiều tài lẻ.Có thể nói rằng, người tuổi Thân đa phần thường xuất thân trong những gia đình không mấy giàu sang, có điều kiện. Tuy nhiên, họ có ý chí mạnh mẽ và không ngừng vươn lên làm chủ cuộc sống của mình.

Từ ngày 9/4, người tuổi khỉ sẽ được sao tốt chiếu mệnh, Thần Tài ban phát của cải. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội để làm ăn phát tài, giàu lên nhanh chóng. Người làm kinh doanh cũng làm ăn phát đạt, hàng về hôm trước, hôm sau đã bán hết.

Lợi nhuận họ thu về tăng cao hơn so với thời gian trước. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, đạt nhiều thành quả, cuộc sống giàu sang, phú quý không phải là mơ với họ nữa.

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!

Vận may kéo đến hiên nhà từ ngày 10/4, những con giáp sau như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, tình cảm 'nở hoa'

Vận may kéo đến hiên nhà từ ngày 10/4, những con giáp sau như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, tình cảm 'nở hoa'

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như "chuột sa chĩnh gạo", của cải tăng lên gấp bội, tình cảm "nở hoa" kể từ ngày 10/4.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp may mắn Xem tử vi tháng tư 3 con giáp may mắn tử vi may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ