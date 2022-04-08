Mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp có tài lộc khởi sắc, công danh thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh đầu tháng 4/2022

Con giáp này có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng được áp lực công việc và cuộc sống.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường là người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn. Họ có con mắt tinh tường, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này tốt bụng, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Ngoài ra, người làm kinh doanh cũng có thêm cơ hội hợp tác làm ăn. Những người buôn bán nhỏ cũng được tạo điều kiện, tiếp cận khách hàng. Người tuổi Mão làm việc chăm chỉ, tận tụy nên sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

Từ ngày 9/4, người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Ngay từ đầu tháng, con giáp này đã nhận thêm cơ hội thăng tiến trong công việc. Nhờ đạt được thành tích tốt, con giáp này sẽ sớm thăng quan tiến chức, lương thưởng đều cải thiện.

Tuổi Tuất

Từ ngày 9/4, tài vận của con giáp này có nhiều khởi sắc. Những khó khăn trong sự nghiệp của họ có thể được giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính cách đơn giản, trung thực. Họ đối xử với mọi người hết sức thẳng thắn, không gian dối. Vận khí của con giáp tuổi Tuất trong năm vừa qua không tốt, sự nghiệp trì trệ, thậm chí thua lỗ. Sự nghiệp của họ đứng trên bờ vực khủng khoảng.

Tuy nhiên, từ ngày 9/4, tài vận của con giáp này có nhiều khởi sắc. Những khó khăn trong sự nghiệp của họ có thể được giải quyết.

Cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở với người tuổi Tuất. Con giáp này nếu làm kinh doanh thì quét sạch vận đen, vận đỏ tới nhà, đầu tư đâu, sinh lời đó. Những người trồng trọt chăn nuôi thì cây trồng tươi tốt, vật nuôi khỏe mạnh, mau lớn, hứa hẹn vụ mùa bội thu.

Tuy sự nghiệp có nhiều điểm sáng nhưng thời gian gần đây, sức khỏe của người tuổi Tuất không tốt. Con giáp này thường xuyên phải di chuyển xa nên dễ mắc bệnh đường tiêu hóa, đường hô hấp.

Tuổi Thân

Từ ngày 9/4, người tuổi khỉ sẽ được sao tốt chiếu mệnh, Thần Tài ban phát của cải - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi khỉ thông minh, khôn ngoan và tinh tế. Họ rất nhanh trí và thường nghĩ ra nhiều cách khách nhau để giải quyết vấn đề. Con giáp này cũng rất khéo tay và có nhiều tài lẻ.Có thể nói rằng, người tuổi Thân đa phần thường xuất thân trong những gia đình không mấy giàu sang, có điều kiện. Tuy nhiên, họ có ý chí mạnh mẽ và không ngừng vươn lên làm chủ cuộc sống của mình.

Từ ngày 9/4, người tuổi khỉ sẽ được sao tốt chiếu mệnh, Thần Tài ban phát của cải. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội để làm ăn phát tài, giàu lên nhanh chóng. Người làm kinh doanh cũng làm ăn phát đạt, hàng về hôm trước, hôm sau đã bán hết.

Lợi nhuận họ thu về tăng cao hơn so với thời gian trước. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, đạt nhiều thành quả, cuộc sống giàu sang, phú quý không phải là mơ với họ nữa.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!