Tử vi 2 ngày cuối tuần (9/4 - 10/4), Thần Tài mang niềm vui đến, 3 con giáp phất lên giàu sang, công danh phát đạt, tiền bạc chất đống, hanh thông vận mệnh

Tâm linh - Tử vi 08/04/2022 02:24

Tử vi 2 ngày cuối tuần (9/4 - 10/4), 3 con giáp may mắn vận trình phất lên, sự nghiệp phát triển, tiền tài tiêu mãi không hết.

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi khởi sắc rực rỡ trong 2 ngày cuối tuần. Dù là ngày nghỉ nhưng con giáp vẫn có dấu hiệu phát tài phát lộc, tiền bạc đầy nhà. Nếu biết quyết đoán và đưa ra quyết định sáng suốt thì bản mệnh sẽ có được cơ hội phát triển hơn nữa trong sự nghiệp. Con giáp đón đầu xu hướng và không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền nào đến với mình.

Tình cảm khởi sắc, sự nỗ lực vun vén của cả hai may mắn khi tìm được điểm chung. Con giáp độc thân dễ dàng gây ấn tượng với những người khác giới nhờ sự khéo léo, tinh tế của mình.

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Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi khởi sắc rực rỡ trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sẽ có sự trở mình ngoạn mục, tài lộc thăng tiến không ngừng trong 2 ngày cuối tuần. Con giáp có công việc mà mình yêu thích nên dù ngày nghỉ hay lễ tết vẫn sẽ cống hiến hết mình, làm việc không quảng thời gian. Cũng vì vậy mà con giáp được cấp trên tin tưởng, giao cho những vị trí quan trọng. Bản mệnh có cơ hội thể hiện tài năng, nâng cao địa vị.

Sự nghiệp phát triển kéo theo tài lộc thăng hoa, con giáp làm ra rất nhiều tiền của, sống trong nhung lụa, được nhiều người ngưỡng mộ.

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Người tuổi Tý sẽ có sự trở mình ngoạn mục, tài lộc thăng tiến không ngừng trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi con giáp cho thất, trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Thìn thuận lợi trong cả công việc và tình cảm. Con giáp may mắn này đưa ra những quyết định sáng suốt vào đúng thời điểm then chốt nên thành công nhanh chóng. Con giáp được nhiều người ngưỡng mộ, tinh thần phấn khởi và càng tự tin vào bản thân. 

Chuyện tình cảm của con giáp cũng vô cùng viên mãn. Người độc thân may mắn tìm thấy nhân duyên tốt, hỷ sự tìm đến tận cửa. Còn ai đã có gia đình thì vợ chồng hạnh phúc, chiều chuộng và thấu hiểu lẫn nhau.

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Tử vi con giáp cho thất, trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Thìn thuận lợi trong cả công việc và tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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