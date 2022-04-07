Tử vi 7 ngày tới: Cát Tinh soi chiếu, ban phát vận may, 3 con giáp tiền đầy trong túi, sự nghiệp hanh thông, nhận nhiều tin vui không ngờ tới

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 12:34

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp may mắn sự nghiệp phát triển, tiền của đầy nhà, sống trong nhung lụa.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 7 ngày tới vận trình hanh thông, công thành danh toại. Tài lộc của con giáp trong khoảng thời gian này có nhiều bước tiến lớn. Bản mệnh có được sự nghiệp vượng phát, thành tích trong công việc ngày càng nổi bật. Con giáp gặp được nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, thu hái nhiều thành quả. Đặc biệt, người tuổi Tỵ được quý nhân đưa đường dẫn lối nên gặp được nhiều tốt lành đến bất ngờ.

Chuyện tình cảm của Mão có nhiều bước tiến lớn. Con giáp may mắn và nửa kia chuẩn bị đón tin vui, hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

con giap may man 1
Người tuổi Mão trong 7 ngày tới vận trình hanh thông, công thành danh toại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 7 ngày tới được cát tinh chiếu rọi, vận xui chuyển thành may. Sự nghiệp cất cánh bay cao bay xa, tiền bạc cũng dồi dào, phú quý hiếm ai bằng. Cơ hội để con giáp nắm giữ được may mắn không hề ít, vì thế cuộc sống giàu sang phú quý không hề ở trong mơ mà nằm ngay trong tầm tay của bạn.

Con đường sự nghiệp cũng có nhiều tín hiệu đáng mừng khi mà bản mệnh dù bề ngoài vui vẻ nhưng luôn giữ sự nghiêm túc cần thiết khi làm việc, không hề đùa cợt với chén cơm của mình. Sau những phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ, bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được những thành quả do chính bàn tay mình làm ra.

con giap may man 2
Người tuổi Dậu trong 7 ngày tới được cát tinh chiếu rọi, vận xui chuyển thành may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới có nhiều biến chuyển trong vận trình, tài lộc có nhiều bức phá. Mọi chuyện tiến triển theo hướng tích cực khiến con giáp này phải bất ngờ. Chỉ cần bản mệnh chú ý nắm bắt thời cơ, tài lộc nhất định sẽ vô cùng vượng, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi, tinh thần nhờ vậy cũng trở nên lạc quan, vui vẻ. 

Bản mệnh được khuyên không nên quá gấp gáp vội vàng mà cần phải biết kiên trì để chờ đợi thời cơ chính muồi. Khi ấy, bạn có thể giành được thành công dễ dàng mà không mất quá nhiều thời gian và công sức. 

con giap may man 3
Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới có nhiều biến chuyển trong vận trình, tài lộc có nhiều bức phá - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

Tử vi 3 ngày cuối tuần (8/4 - 10/4), hỷ sự liên tiếp kéo đến nhà, 3 con giáp được Cát Tinh ưu ái, vận may dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh đếm mãi không hết

Tử vi 3 ngày cuối tuần (8/4 - 10/4), hỷ sự liên tiếp kéo đến nhà, 3 con giáp được Cát Tinh ưu ái, vận may dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh đếm mãi không hết

Tử vi 3 ngày cuối tuần (8/4 - 10/4), 3 con giáp may mắn phất lên giàu sang, tài lộc dư dả, đón chờ nhiều tin vui bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi 7 ngày tới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 12 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng