Tử vi 6 ngày tới (8/4 - 13/4), tài lộc chạm đỉnh, vận trình hanh thông, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền của đầy nhà, liên tiếp gặp may, thuận lợi thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 11:37

Tử vi 6 ngày tới (8/4 - 13/4), 3 con giáp may mắn sự nghiệp lên hương, vận trình vượng phát, có được nhiều cơ hội thăng chức, lên lương.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 6 ngày tới vận trình bay cao, tài lộc hưng thịnh. Con giáp vượt qua nhiều trở ngại, cuộc sống cũng như công việc của ngày càng khởi sắc. Trải qua nhiều khó khăn, vất vả, bản mệnh cũng tìm được hướng đi cho riêng mình. Những sáng kiến mới của bạn giúp công việc vốn nhàm chán trở nên thú vị hơn, nhận được sự công nhận của mọi người.

Chuyện tình cảm của Mùi có những bước tiến mới. Bản mệnh và nửa kia vượt qua mẫu thuẫn, dần thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Người độc thân tìm được đối tượng hợp ý, hạnh phúc tuy muộn nhưng nhất định sẽ đến.

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Người tuổi Mùi trong 6 ngày tới vận trình bay cao, tài lộc hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 6 ngày tới, người tuổi Thân sự nghiệp thăng tiến, nhận nhiều tin vui. Con đường công danh sự nghiệp của con giáp rộng mở thênh thang. Các mối quan hệ xã giao hữu hảo sẽ giúp ích khá nhiều cho con giáp này trên hành trình tìm kiếm thành công. Bản mệnh không phải lúc nào cũng gặp may mắn, thuận lợi trong công việc. Tuy nhiên, dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, đưa đường dẫn lối cho bạn vượt qua dễ dàng.

Chuyện tình cảm của Thân thăng tiến đáng kể. Con giáp may mắn này được nhiều người khác giới chú ý, có nhiều lựa chọn cho hạnh phúc của mình. 

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Trong 6 ngày tới, người tuổi Thân sự nghiệp thăng tiến, nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Phúc tinh sẽ ở bên che chở giúp con giáp này tài vận tăng tiến bất ngờ, thu nhập gia tăng nhanh chóng. Trong thời gian này, công việc của con giáp tiến triển rất tốt, làm việc thảnh thơi không cần lo lắng nhiều về những biến cố bất ngờ xảy ra. 

Tài lộc ùn ùn đổ về nhà, con giáp này làm gì cũng thuận lợi, dẫu có kẻ tiểu nhân ngáng đường cũng sẽ có quý nhân xuất hiện trợ giúp. Nếu giữ vững được phong độ của hiện tại, việc thêm mua nhà, sắm thêm xe của con giáp sẽ không còn xa.

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Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu sẽ có nhiều biến chuyển tích cực - Ảnh minh họa: Internet

* Baì viết chỉ mang tính tham khảo.

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