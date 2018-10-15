Cuộc sống vợ chồng đôi khi cũng có những ràng buộc, những tinh quái mới có thể bền vững và hạnh phúc. Nếu không phải là người có cá tính, là người biết cách giữ gìn hạnh phúc gia đình thì khó có thể giữ cho mình một cuộc sống ổn định và đầm ấm. Dưới đây là một số mẹo dân gian để khiến chồng nghe lời mà bất cứ người phụ nữ nào cũng nên biết để có một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn hơn.

Người ta quan tâm nhiều hơn đến cách ứng xử, đến việc người vợ có như thế nào thì chồng mới nghe lời. Đó là điều hiển nhiên. Tuy vậy, cũng thật khó để né tránh được những yếu tố phong thủy cũng quyết định rất nhiều đến việc chồng bạn có nghe lời bạn hay không. Cách sắp xếp nhà cửa, cách bố trí đồ đạc hay một vật dụng thường ngày mà bạn hay động tới, đôi khi cũng là yếu tố quyết định đến hạnh phúc gia đình bạn. Dưới đây là những mẹo dân gian khiến chồng phải nghe lời vợ: Bếp có chỗ dựa Trong một gia đình, người phụ nữ còn được coi là người giữ lửa. Căn bếp là đại diện của người phụ nữ. Một căn bếp trốn trơn, lãnh đạm, không có chỗ dựa cũng giống như người phụ nữ không có người đứng sau. Một căn bếp có bức tường vững chãi ở phía sau ngụ ý rằng họ là người phụ nữ đáng tin, có khả năng lãnh đạo, chỉn chu với công việc trong gia đình. Nếu bạn muốn chồng mình nghe lời răm rắp, hãy lựa chọn một căn nhà với căn bếp có chỗ dựa. Nó không phải là tất cả những gì bạn cần để có được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng ít nhất nó chính là điều bạn nên làm vì một tương lai xa hơn.

Sắp xếp nhà cửa phù hợp với phong thủy sẽ khiến chồng nghe lời bạn răm rắp - Ảnh minh họa: Internet Bày trí các đồ vật hướng về bên phải Trong phong thủy, các đồ vật trong nhà thiên theo quy tắc “nam tả nữ hữu”. Cách bày trong nhà cũng thể hiện ai là người có quyền lực lớn hơn trong nhà. Một mẹo dân gian khiến chồng nghe lời răm rắp là cố tình sắp xếp đồ vật thiên về bên phải để thể hiện quyền lực và khả năng của người vợ. Nếu để những đồ vật như tủ kệ, giá sách, bình gốm, bàn ghế thiên về góc trái của nhà, điều đó là dấu hiệu cho thấy chồng bạn sẽ ngày càng tự phụ, không nghe lời vợ. Chính vì thế, để chồng nghe lời, để thể hiện vị trí của mình trong các công việc lớn nhỏ trong gia đình, hãy sắp xếp đồ đạc thiên về bên phải căn nhà. Các bà vợ đừng xem thường cách sắp xếp đồ đạc trong nhà. Nó sẽ quyết định rất nhiều đến cuộc sống, đến hạnh phúc của gia đình bạn. Một người phụ nữ tinh tế sẽ dụng công sắp xếp căn nhà của mình sao cho hợp với phong thủy. Đôi khi, chính cách sắp xếp đó cũng thể hiện bạn là người phụ nữ như thế nào, bạn có nhiều hiểu biết hay không và bạn hi vọng điều gì ở người đàn ông của mình.

Không nên để phòng vệ sinh có hai cánh cửa Phòng vệ sinh thường là những căn phòng nhỏ, người ta chỉ thiết kế một cánh cửa thôi. Tuy nhiên, với nhiều gia đình lại cho rằng để hai cánh cửa sẽ thuận tiện hơn cho việc đi lại và tạo cảm giác rộng rãi, sang trọng hơn. Trong phong thủy, đây là lỗi rất nghiêm trọng. Nhà vệ sinh là căn phòng kín đáo, bí mật. Nếu để hai cửa sẽ khiến cho chủ nhân của căn nhà cảm giác thiếu an toàn, luôn đề phòng những trường hợp xấu có thể xảy ra. Mẹo dân gian khiến chồng nghe lời, đó là tránh những nhà vệ sinh có hai cửa. Hãy khiến cho căn nhà trở nên an toàn hơn, đừng để nó quá trống trải và thiếu an toàn, đừng để một chi tiết nhỏ trong căn nhà của mình làm mất đi hạnh phúc và sự an toàn trong gia đình mình nhé. Hạnh phúc gia đình đến từ những điều rất nhỏ - Ảnh minh họa: Internet Hơn hết là sự thấu hiểu Cho dù thế nào đi chăng nữa, dù bạn có sắp xếp hay chủ động biến căn nhà của mình trở nên an toàn và hợp phong thủy như thế nào, thì việc bạn trở thành một phụ nữ thấu hiểu là điều cần có. Bên cạnh những yếu tố phong thủy cần lưu ý phía trên, hãy hoàn thiện bản thân mình và trở thành một người phụ nữ đủ chín chắn và đủ tự tin. Hãy khiến chồng bạn nghe lời vì bạn có khả năng sắp xếp cuộc sống gia đình mình thật chỉn chu và trọn vẹn nhất có thể. Mẹo dân gian khiến chồng nghe lời tốt nhất chính là sự khéo léo và tinh tế của người phụ nữ. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người đàn ông để hiểu họ hơn, hiểu được những suy nghĩ, tình cảm của chính họ. Hãy để cho họ tự động nghe lời bạn, răm rắp nghe theo bạn mà không phải vì một ràng buộc nào. Mẹo tốt nhất cho người phụ nữ chính là sự tinh tế - Ảnh minh họa: Internet Một chút tinh quái, một chút khéo léo chính là mạo dân gian khiến chồng nghe lời răm rắp. Hãy biến cuộc sống của mình đầy sắc màu hơn, giàu cảm xúc hơn, hạnh phúc hơn từ những điều rất nhỏ.

Trị hôi chân - Mẹo dân gian ít người biết nhưng cực kì hiệu quả Hôi chân là "căn bệnh" thường gặp của nhiều người hiện nay, không chỉ xuất hiện ở nam giới mà phụ nữ cũng mắc phải vấn đề này.

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