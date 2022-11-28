Mệnh trời sắp đặt, 3 con giáp may mắn cao hơn núi vào đúng 20h tối Thứ 4 ngày 30/11: Tay trái kéo quý nhân, tay phải ôm tài lộc, may mắn bủa vây, vận trình hanh thông, phú quý ngất trời

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 14:14

Sắp tới đây có 3 con giáp sẽ khổ tận cam lai, không những được quý nhân phù trợ mà còn có thần tài chiếu cố.

 

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu rất cứng rắn, thông minh và mạnh mẽ. Trông họ có vẻ không muốn tranh giành điều gì song những người này không hề thiếu sự năng động và có tầm nhìn rất rõ ràng.

Mệnh trời sắp đặt, 3 con giáp may mắn cao hơn núi vào đúng 20h tối Thứ 4 ngày 30/11: Tay trái kéo quý nhân, tay phải ôm tài lộc, may mắn bủa vây, vận trình hanh thông, phú quý ngất trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, những chú Trâu sẽ thoát khỏi áp lực cuộc sống, gặp được quý nhân chỉ lối dẫn đường nên càng thêm sung sức, phát triển nhanh chóng. Vào lúc này, vận may trong sự nghiệp của người tuổi Sửu dần được cải thiện. Dù họ đang tự kinh doanh hay đi làm thuê, ở nơi có quy mô to hay nhỏ đều có thể gặp nhiều thuận lợi, gặt hái được thành công, mang lại lợi ích cho những người xung quanh. Nhìn chung, đây là khoảng thời gian công việc làm ăn của gia đình người tuổi Sửu ngày càng phát đạt, mọi việc hanh thông.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Tỵ thường công thành danh toại sớm hơn những con giáp khác, họ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi, vì vậy tuổi Tỵ biết tranh thủ thời cơ để xây dựng mọi thứ viên mãn. 

Mệnh trời sắp đặt, 3 con giáp may mắn cao hơn núi vào đúng 20h tối Thứ 4 ngày 30/11: Tay trái kéo quý nhân, tay phải ôm tài lộc, may mắn bủa vây, vận trình hanh thông, phú quý ngất trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn. Từ lúc này trở đi, tuổi Tỵ sẽ gặp quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tỵ thăng hoa hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Ngày trước tuổi Tỵ khó khăn thế nào không biết, nhưng từ khung giờ này sẽ có lúc tuổi Tỵ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Đối với những người kinh doanh làm ăn, đây sẽ là một năm thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp họ thăng hoa mọi thứ, cuối năm mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.  

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Họ cũng là người sống chân thành, có sao nói vậy. Con giáp này biết đối nhân xử thế, rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Họ đồng cảm và thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Mệnh trời sắp đặt, 3 con giáp may mắn cao hơn núi vào đúng 20h tối Thứ 4 ngày 30/11: Tay trái kéo quý nhân, tay phải ôm tài lộc, may mắn bủa vây, vận trình hanh thông, phú quý ngất trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, người tuổi Tuất sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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