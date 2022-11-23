Mệnh trời khó cưỡng trong tháng 12 tới, 3 con giáp 'ăn no lộc trời', dễ trúng số đổi đời, làm ăn phát tài, cả nhà hưởng phúc lây

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 11:52

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây 'ăn no lộc trời', dễ trúng số đổi đời, làm ăn phát tài, cả nhà hưởng phúc lây trong tháng 12 tới.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để phát triển vào tháng 12 tới. Bản mệnh được cấp trên trao cho nhiệm vụ mới và bạn sẽ gặp chút khó khăn trong thời gian đầu. Con giáp này còn gặp ngày vượng cát khí nên làm gì cũng thuận lợi. Bạn nên tận dụng sự may mắn đang có vào việc mở rộng kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư vào nhiều lĩnh vực để phát triển sự nghiệp hơn nữa.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên viên mãn. Con giáp này và đối phương dành nhiều tình cảm cho nhau và cả hai đều cảm thấy không thể sống hạnh phúc nếu thiếu đi người còn lại. Một số cặp đôi đã tính đến việc về chung một nhà. 

Mệnh trời khó cưỡng trong tháng 12 tới, 3 con giáp 'ăn no lộc trời', dễ trúng số đổi đời, làm ăn phát tài, cả nhà hưởng phúc lây - Ảnh 1
Người tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất sẽ tương đối dồi dào trong tháng 12. Bạn rất giỏi trong việc kiếm tiền, dù trong hoàn cảnh nào bạn cũng sẽ có cách để tạo ra nguồn tiền từ những công việc mà người khác không nghĩ đến. Chính khả năng này giúp cho bản mệnh không cần lo lắng về tiền bạc.

Chuyện tình duyên của bản mệnh cũng khá bình lặng. Bản mệnh dành hầu hết thời gian cho công việc nên không nghĩ đến chuyện tình cảm. Chính vì thế, những bạn độc thân khó có thể bắt đầu mối quan hệ mới trong thời gian này.

Mệnh trời khó cưỡng trong tháng 12 tới, 3 con giáp 'ăn no lộc trời', dễ trúng số đổi đời, làm ăn phát tài, cả nhà hưởng phúc lây - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất sẽ tương đối dồi dào trong tháng 12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ có nhiều tiến triển thuận lợi vào thời gian tới. Con giáp này nhận được tin vui về tiền bạc khi có nhiều dự án tiềm năng đang chờ bạn tham gia với cơ hội kiếm tiền lớn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên cẩn trọng khi nhận lời hợp tác với người khác và đừng quên giao kết hợp đồng đầy đủ phòng khi có tình huống không hay xảy ra.

Ngoài ra, chuyện tình cảm tiến triển ổn định. Những người có đôi có cặp luôn biết cách điều hòa mối quan hệ đôi bên rất tốt, giữa cả hai không tồn tại bất cứ bí mật nào nên tình cảm vẫn cứ gắn kết và khăng khít.

Mệnh trời khó cưỡng trong tháng 12 tới, 3 con giáp 'ăn no lộc trời', dễ trúng số đổi đời, làm ăn phát tài, cả nhà hưởng phúc lây - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ có nhiều tiến triển thuận lợi vào thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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