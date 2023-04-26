Mệnh trời an bài: 3 con giáp trúng số độc đắc trong 48 giờ tới, thoát nghèo là chuyện sớm muộn

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 00:02

Trong 48 giờ tới, 3 con giáp có số đổi đời được Thần Tài gọi tên. Xem ngay có bạn không nhé!

Tuổi Hợi

Trong 48 giờ tới, người tuổi Hợi sẽ có vận tài lộc vô cùng vượng phát. Họ đã có một quá trình chuẩn bị khá dài hơi, nên chỉ cần thời cơ tới, vận khí tốt, hầu bao người tuổi Hợi lúc nào cũng sẽ rủng rỉnh. Khi may mắn gõ cửa, họ không chỉ thuận lợi trong các lĩnh vực đầu tư mà còn dễ trúng giải thưởng, thu được những khoản lợi nhuận bất ngờ, nằm ngoài dự đoán.

Khi khả năng kiếm tiền tăng lên, người tuổi Hợi cần lưu ý đến việc tích lũy tài sản. Thay vì chi tiêu một cách bồng bột, hãy lên kế hoạch và phân chia nguồn tài sản một cách cẩn thận, rạch ròi giữa khoản tiền đầu tư và khoản tiền tiết kiệm. Sau đó, hãy dùng phần tiền còn lại cho việc chi tiêu. Thói quen này giúp tài lộc đồng hành với họ lâu dài và bền vững hơn.

Nhờ tài lộc dồi dào nên dù quản lý cẩn thận, chia cắt nhỏ lẻ, người tuổi Hợi vẫn có thể xây nhà, mua xe, hoặc thỏa mãn những nhu cầu và sở thích cá nhân mà trước kia chưa có cơ hội.

Mệnh trời an bài: 3 con giáp trúng số độc đắc trong 48 giờ tới, thoát nghèo là chuyện sớm muộn - Ảnh 1
Người tuổi Hợi sẽ có vận tài lộc vô cùng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất ổn định và tự tin. Họ cũng là những người rất có tổ chức. Thời gian tới, con giáp này ít gặp rắc rối hơn trước, thậm chí càng về sau càng làm ăn phát đạt.

Trong 48 giờ tới, hầu bao của con giáp tuổi Dần ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến. Họ khá dễ tính, năng động trong mọi việc, cuối năm nâng cao hiệu quả công việc, kinh doanh phát đạt.

Vì vậy, thời gian tới họ sẽ không thiếu tiến, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài.

Mệnh trời an bài: 3 con giáp trúng số độc đắc trong 48 giờ tới, thoát nghèo là chuyện sớm muộn - Ảnh 2
Người tuổi Dần rất ổn định và tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 48 giờ tới, cuộc sống của người tuổi Tuất này sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Công việc bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ, cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc.

Tài chính được cải thiện khiến tinh thần tuổi Tuất thoải mái và phấn chấn hơn, những thay đổi nhỏ trong cuộc sống sẽ giúp ngày tháng tới viên mãn và tốt đẹp. Vận trình đang lên, con giáp đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Mệnh trời an bài: 3 con giáp trúng số độc đắc trong 48 giờ tới, thoát nghèo là chuyện sớm muộn - Ảnh 3
Người tuổi Tuất này sẽ có những bước chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

'Vàng rơi trúng đầu', 3 con giáp có số 'vượng tài' trong 3 ngày tới, tiền bạc xài phủ phê

'Vàng rơi trúng đầu', 3 con giáp có số 'vượng tài' trong 3 ngày tới, tiền bạc xài phủ phê

Trong 3 ngày tới, 3 con giáp có tên sau đây sẽ nhận được một số tiền lớn, ngồi không cũng có tiền vào túi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to