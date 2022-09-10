Trời sinh những người tuổi Tỵ vốn rất thông minh và lanh lợi, họ có khả năng kiểm soát hành động của mình và thấu hiểu được giá trị của cuộc sống, vì vậy đa số họ có khả năng xây dựng được sự nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, tuổi Tỵ gặp phải nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, nhưng nhờ sự sáng tạo và nhanh nhẹn nên họ đã giải quyết mọi thứ vô cùng ổn thỏa.

Đặc biệt hơn, từ tháng 10 trở đi, tiền tài dồi dào đến không ngờ, cứ đầu tư thì chắc chắn sinh lời, nhờ vậy mà 2 tháng cuối năm cuộc sống viên mãn, sung túc, dư dả sống hết năm sau.

Đúng 12 giờ tới (chủ Nhật, 11/9), tuổi Tỵ đã chuẩn bị tinh thần phải cố gắng rất nhiều và trông mong gì hơn là yên bình thì bất ngờ tài vận đã thay đổi. Cụ thể, từ tháng 9 trở đi, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều phước lành, các vị thần may mắn và thần tài đột ngột chiếu cố, tạo nhiều điều kiện để tuổi Mùi làm giàu, xây dựng sự nghiệp ổn định.

Tuổi Dậu

Là con giáp phát tài đúng 12 giờ tới (chủ Nhật, 11/9) nên cả người theo đuổi con đường sự nghiệp và người đầu tư, kinh doanh tuổi Ngọ đều có cơ hội để cải thiện tình hình kinh tế.

Những người làm công ăn lương có thể tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình. Bạn mạnh dạn nêu lên ý kiến, góp phần giúp công ty lớn mạnh hơn nữa.

Chắc hẳn bạn sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng với những gì mình đã thể hiện, cấp trên sẽ dần để mắt đến bạn và suy nghĩ đến việc cất nhắc bạn lên một vị trí cao hơn.

Con giáp may mắn hơn trong việc làm giàu. Ảnh minh họa: Internet

Những người làm ăn, kinh doanh có thể tìm được hướng đi mới cho bản thân chứ không còn mãi đi theo một lối mòn nào đó nữa. Là người mở lối đi riêng, đón đầu xu hướng nên hiển nhiên, tiền bạc đổ vào túi bạn một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn nhiều người.

Tuổi Mão

Tử vi đúng 12 giờ tới (chủ Nhật, 11/9) đoán định, nhiều khả năng, người tuổi Mão sẽ kiếm được một khoản tiền rủng rỉnh trong tháng 9 này. Bạn luôn chăm chỉ, cố gắng hết sức mình, làm việc ngay cả khi mọi người nghỉ ngơi, vì thế bạn gặt hái được thành công là hoàn toàn xứng đáng.

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như nhiều phần thưởng nóng nhờ những thành tích xuất sắc trong công việc. Cấp trên chắc chắn rất quý trọng những nhân viên gương mẫu, nhiệt tình như bạn.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn luôn giữ vững định hướng của mình, cho dù mọi người xung quanh có bàn ra tán vào, thậm chí có lên tiếng ngăn cản đi nữa, bạn cũng không lùi bước.

Bên cạnh đó, đội ngũ khách hàng thân thuộc cũng giúp bạn có một nguồn thu nhập ổn định. Con giáp này có thể xem xét, đánh giá tình hình thực tế để mở rộng quy mô làm ăn, mạng lưới khách hàng của mình, thậm chí thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ hơn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm